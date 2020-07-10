 

Рейтинг украинской власти снизился за счет тех, кто ждал быстрых результатов – Корниенко

10.07.2020, 3:55, Новости дня

Рейтинг представителей власти Украины снизился из-за того, что не произошло быстрых изменений. Такое мнение глава партии “Слуга народа”, народный депутат Украины Александр Корниенко выразил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 9 июля.

“У нас была такая социология год назад… “Как быстро должны прийти изменения?” – там такой вопрос был. Там 15–20% говорили, что за год… Я думаю, что когда снижение происходит рейтинга, то, конечно, это за счет тех, кто ожидал быстрых результатов, за год”, – сказал он.

Нардеп подчеркнул, что на время каденции президента Владимира Зеленского и его команды “выпало несколько внешних факторов, на которые тяжело было повлиять”. В частности, он вспомнил авиакатастрофу самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране и эпидемию коронавирусной инфекции.

Корниенко предположил, что часть сторонников команды Зеленского ушли к партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Социологический опрос, проведенный в Украине в конце июня группой “Рейтинг”, свидетельствует, что деятельностью Зеленского недовольны 52% респондентов.

Во втором туре выборов президента, состоявшемся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Тот же июньский опрос показал, что рейтинг президентской партии “Слуга народа” находится на уровне 26,6%. На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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