Сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением о переговорах с США на высшем уровне
10.07.2020, 3:48, Новости дня
Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, приходящаяся младшей сестрой руководителю КНДР Ким Чен Ыну, выступила с заявлением о переговорах с США на высшем уровне.
«Очевидно, что саммит США – КНДР, если кому и нужен, то американской стороне, мы же должны рассматривать такое событие как совершенно невыгодное и бесполезное [для Пхеньяна]», – приводит ТАСС заявление Ким Е Чжон со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сестра Ким Чен Ына также выразила мнение, что необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если Соединенные Штаты «решительно изменят свою позицию».
Более того, Ким Е Чжон предположила, что саммит США – КНДР не состоится в этом году, однако полностью не исключила такой возможности. «Это мое личное мнение, но, предположительно, такого мероприятия, как встреча лидеров США и КНДР, в этом году не произойдет, – указала она. – Однако это также неизвестно».
Ранее посол РФ ответил на вопрос о подготовке сестры Ким Чен Ына на место руководителя КНДР.
Напомним, в конце апреля в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.
В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами. В начале мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о появлении Ким Чен Ыны на публике.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на арену международной политики выходит новый игрок – Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.
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