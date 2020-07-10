 

Сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением о переговорах с США на высшем уровне

10.07.2020, 3:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПервый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, приходящаяся младшей сестрой руководителю КНДР Ким Чен Ыну, выступила с заявлением о переговорах с США на высшем уровне.

«Очевидно, что саммит США – КНДР, если кому и нужен, то американской стороне, мы же должны рассматривать такое событие как совершенно невыгодное и бесполезное [для Пхеньяна]», – приводит ТАСС заявление Ким Е Чжон со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра Ким Чен Ына также выразила мнение, что необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если Соединенные Штаты «решительно изменят свою позицию».

Более того, Ким Е Чжон предположила, что саммит США – КНДР не состоится в этом году, однако полностью не исключила такой возможности. «Это мое личное мнение, но, предположительно, такого мероприятия, как встреча лидеров США и КНДР, в этом году не произойдет, – указала она. – Однако это также неизвестно».

Ранее посол РФ ответил на вопрос о подготовке сестры Ким Чен Ына на место руководителя КНДР.

Напомним, в конце апреля в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами. В начале мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о появлении Ким Чен Ыны на публике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на арену международной политики выходит новый игрок – Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.



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