CNN – пытаясь усидеть в президентском кресле, Трамп «раздирает Америку на части»

10.07.2020, 3:45, Новости дня

Ради того, чтобы остаться на второй срок, президент США Дональд Трамп пытается разодрать Америку на части — причём он даже и не скрывает этого намерения, пишет CNN. По мнению канала, американский лидер делает ставку на откровенную демагогию в расчёте, что большинство американцев согласятся, что белой культуре угрожает опасность. Однако каким бы ни оказался исход выборов, на ликвидацию последствий такого поведения уйдут годы.



Reuters

«Ради того, чтобы спасти свой президентский срок, Дональд Трамп может разодрать Америку на части. Он даже уже и не пытается скрывать свою способствующую расколу общества расистскую риторику — которая должна послужить ему трамплином на второй срок», — пишет CNN.

Он баллотируется за тем, чтобы флаг Конфедерации — который в умах многих американцев ассоциируется с рабством — гордо реял и впредь. Он выступает в защиту памятников генералам, которые в своё время подняли оружие против США.

Не имея за спиной сильной экономики, с помощью которой он бы мог остаться на второй срок, Трамп сделал ставку на самую противоречивую стратегию из возможных: он надеется, что большинство американцев согласится с тем, что «Белая культура» изнывает под полиэтническим натиском, и это позволит ему остаться в Овальном кабинете. На выходных он превратил День независимости — один из немногих не политизированных моментов в жизни американцев — в праздник паранойи, утверждая, что по стране свободно разгуливают марксисты, анархисты и прочие радикалы, а левый фашизм поработил систему образования США.

Хотя на прошедших выходных в США произошла вспышка не имеющего отношения к политике насилия — включая гибель шести детей в результате применения огнестрельного оружия — описываемая Трампом Америка, которую держат в заложниках — это, по большей части, лишь плод воображения. Хотя многие республиканцы и считают, что слова Трампа по душе миллионам консерваторов, упоминаемое им «молчаливое большинство» всё же в одиночку недостаточно велико для того, чтобы обеспечить ему победу — особенно если вспомнить что умеренные республиканцы от него в целом не в восторге.

«Насколько эффективной окажется тактика Трампа станет ясно только в ноябре. Однако уже сейчас можно со всей определённостью сказать, что президент проводит наиболее демагогичную кампанию в новейшей истории Америки. И для США эта стратегия не пройдёт бесследно; чтобы залечить эти раны у того, кто очутится в Белом доме 21 января, уйдут годы», — считает CNN.