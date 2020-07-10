Мнение: Репрезентативность и квотирование

10.07.2020, 3:42, Разное

Отличные новшестве в сфере игровой индустрии. Британская премия BAFTA Games Awards вводит проверку на предмет добавления в игровые продуктуы репрезентативной повестки и квот на меньшинства. Теперь творцам придется как следует задуматься, хотят ли они делать игры по старинке или же прильнуть к сапогу социальной справедливости, который умело исправляет неправильным образ мыслей.

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства начнёт проверять номинированные на BAFTA Games Awards игры на предмет их репрезентативности. Об этом организаторы премии сообщили на официальном сайте.

В 2021 году в качестве теста критерии репрезентативности будут применяться к тайтлам в категории «Лучшая британская игра». Номинанты должны будут добиться нужных показателей в четырёх категориях:

A — внутриигровая репрезентативность, темы и повествование;

B — творческое руководство и команда разработчиков;

С — доступность индустрии и возможностей;

D — развитие базы игроков.

Со всеми критериями можно ознакомиться в специальном документе. Например, для достижения стандарта в категории A игра должна соответствовать хотя бы трём из перечисленных критериев:

A1 — как минимум один из главных героев должен относиться к меньшинствам. Для игр без сюжета ростер играбельных персонажей должен отвечать хотя бы одному из следующих требований: 50/50 баланс пола героев, 20% персонажей из меньшинств, 10% персонажей из ЛГБТК+, 7% глухих и инвалидов, значительная часть персонажей из разных регионов, значительная часть персонажей из малообеспеченной категории населения.

A2 — второстепенные и неиграбельные персонажи должны отвечать хотя бы одному из следующих требований: 50/50 баланс пола героев, 20% персонажей из меньшинств, 10% персонажей из ЛГБТК+, 7% глухих и инвалидов, значительная часть персонажей из разных регионов, значительная часть персонажей из малообеспеченной категории населения. В играх с сюжетом должна быть указана их роль в истории.

A3 — главная сюжетная линия или тема повествования должна быть посвящена меньшинствам. Игра должна демонстрировать репрезентативность большую часть игрового времени, а не только в один из моментов.

A4 — побочные сюжетные линии, другие затронутые темы или предыстория персонажей должны быть посвящены меньшинствам.

A5 — события игры должны происходить в регионе или сообществе, которые слабо представлены в массовой культуре. В случае с вымышленными локациями разработчики должны будут объяснить их связь с реальным миром.

A6 — при кастинге актёров разработчики должны бросать вызов стереотипам и обращать внимание на меньшинства. В играх, где есть толпы NPC, в них должно быть достаточное количество представителей меньшинств.

Вручение премии BAFTA Games Awards состоится в марте 2021 года. Подать заявку на участие можно уже сейчас.

https://www.playground.ru/misc/news/bafta_vnosit_lgbt_kvoty_v_svoi_nagrady-1056767 – цинк

С такими критериями, нормальных британских игр можно достаточно долго не увидеть, в особенности если разработчики вместо продумывания истории и оттачивания гейм-дизайна, будут заниматься механикой добавления дежурных гомосеков и представителей меньшинств в побочные квесты или в массовку.

А некоторые еще жаловались, что это сейчас засилье "повесточки" в видео-играх (привет TLOU 2 и поздняя Bioware. В случае с TLOU 2 было забавно наблюдать, как под "повесточку" прогнулась и игровая пресса, в том числе и российская).

Вот раньше вообще ничего не было, самая жесть начнется сейчас. Творцы и раньше отлично прогибались под "повесточку", ну а сейчас, мало кто осмелится попереть против волны. Все это отразиться на продуктах, которые они выпускают. Про то, что творцам из "свободных стран", фактически прямым текстом указывают, что они должны показывать и в каких количествах, особенно отрадно слышать на фоне разговоров про "свободных людей в свободном мире". Свобода выражения мнений заканчивается там, где начинается квота на меньшинства и прочих обиженок.