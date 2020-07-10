 

Мнение: Статистика за июнь

10.07.2020, 3:40, Разное

ЗАГС Петербурга опубликовал июньскую статистику смертности по городу. Всего за месяц умерло 7106 человек. При этом средняя смертность за прошлые годы превышена на 40 процентов – боле чем на 2 тысячи человек. Стоит отметить, что скончавшимися от коронавируса числятся 987 человек – то есть, примерно тысяча, и значит, аномальная смертность коснулась еще тысячу человек.

Подобная картина началась в мае. Сверхсмертность в более ранние месяцы отсутствовала.

Логика подсказывает, что сверхсмертность за вычетом смертей от коронавируса – это смертность от борьбы с ним. Что вполне объяснимо: если вы бросаете весь клинический ресурс на борьбу с каким-то одним заболеванием, то неизбежно начинается рост заболеваемости и смертей по другим. На другие категории больных у вас просто нет ресурса – ни людского, ни койко-мест, ни организационного.

Собственно, это и есть провал властей в борьбе с коронавирусом. Она (борьба) организована таким образом, что спасая одних, убивают других. Причем либо сознательно, либо по безграмотности. Что хуже – даже сложно сказать. И это не провал клинической медицины, а полный коллапс эпидемиологических служб, которые не сумели выполнить свое основное предназначение – минимизировать ущерб от эпидемии, не нанося его борьбой с ней всем остальным. В чем причины провала эпидемиологической службы, вопрос интересный и, очевидно, специальный. Но ответ на него выглядит вполне ясным. Либо это развал службы, либо грубое и абсолютно некомпетентное вмешательство в ее деятельность со стороны административной и политической власти. Судя по всему, второе объяснение выглядит гораздо более убедительным, так как предположить, что санитарные службы по всей стране разом охватила амнезия и они одномоментно забыли про существование всех без исключения методических указаний, закрепленных в нормативных документах, просто нелепо. Такое возможно лишь при предельно грубом нажиме "сверху", причем с самого-самого верха.

Источник: Эль Мюрид



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