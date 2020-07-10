ООН: убийство Сулеймани с помощью беспилотника – это нарушение международного права

10.07.2020, 3:18, Новости дня

Атака, осуществленная американским беспилотником в начале января в аэропорту Багдада, в результате которой был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, является нарушением международного права, говорится в отчете ООН, опубликованном в четверг.

По словам Аньес Калламард, следователя ООН, более 100 стран располагают военными беспилотниками, из них, предположительно, более десяти применяют беспилотники в боевых операциях, включая уничтожение живой силы противника. Калламард отмечает, что неконтролируемое распространение вооруженных беспилотников создает угрозу мировой безопасности, а убийство Сулеймани усилило опасность международного конфликта. США осуществили атаку, не получив предварительное согласие Ирака, тем самым нарушив территориальную целостность этой страны.

«Это важное и настораживающее событие, – говорит Калламард, называя операцию по устранению Сулеймани «первым в истории инцидентом, в ходе которого государство напало на правительственного чиновника другой страны не во время вооруженного конфликта, объяснив это соображениями самообороны.

«Не было предоставлено никаких доказательств того, что генерал Сулеймани планировал неминуемое нападение на интересы США, особенно в Ираке, в случае чего немедленные действия были бы необходимы и могли быть оправданы», – рассказала следователь ООН.

Через несколько дней после атаки, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Сулеймани «планировал широкомасштабную атаку против американских интересов, и эти атаки были неизбежны».

Калламар говорит, что аргумент, использованный США – самооборона – стал поворотным моментом, так как сразу несколько стран, включая Великобританию и Турцию, поддержали новую доктрину США.

В беседе с «Голосом Америки» Калламард выразила опасение, что все больше стран, вероятно, будут оправдывать атаки, совершаемые с использованием беспилотников, ссылаясь на войну с террором.

«Если бы я была на месте правительства или члена правительства, которого США сочтут террористом, я была бы очень и очень осторожна», – заметила Калламард.

ООН предоставила свой доклад об инциденте всем странам, упомянутым в документе. Власти США не ответили, сказала Калламард.

Ранее на этой неделе официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус обвинила ООН в «непорядочности» за выпуск доклада, в котором США осуждаются за самооборону, и обеляется «печально известное прошлое генерала Сулеймани – одного из самых опасных террористов в мире».