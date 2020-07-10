VOAэкспресс 9 июля 2020

10.07.2020, 3:18, Новости дня

Коронавирус

Пандемия коронавируса достигла нового уровня: число случаев заражения в мире превысило 12 миллионов.

Соединенные Штаты Америки лидируют по количеству подтвержденных случаев: там заразились 3 054 695 человек, что составляет треть от общего числа случаев в мире. В среду в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост – более 60 000 новых случаев.

Студенческие визы

Американские консульства на данный момент не выдают студенческие визы, поэтому первокурсники не могут попасть на учебу. Иностранные студенты старших курсов обязаны уехать из США, если их вуз полностью перешел на онлайн-обучение

Задержание губернатора

В России разгорается скандал по поводу произведенного 9 июня задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации ряда покушений и убийств. Инкриминируемые ему преступления, по данным Следственного комитета России, совершены в 2004-2005 годах, что у многих комментаторов дела вызвало недоумение.

Светлана Прокопьева

Интервью «Голоса Америки» с журналисткой Светланой Прокопьевой, обвиненной российскими властями в «оправдании терроризма», – о приговоре, штрафе и о том, что происходит с журналистикой в России.

Канье Уэст

Скандально известный рэпер и один из самых успешных хип-хоп исполнителей Канье Уэст заявил о своем желании баллотироваться на пост главы Белого дома. Некоторые посчитали заявление Уэста шуткой, однако рэпер, возможно, настроен серьезно. Он дал интервью журналу Forbes, где рассказал о своих политических взглядах.

➡️ Как изменилось отношение рэпера к президенту Трампу?

➡️ Как, по его мнению, должны быть связаны религия и управление государством?

➡️ И при чем здесь вымышленная страна Ваканда из вселенной Marvel?

Мы собрали несколько цитат рэпера из его четырехчасового интервью.