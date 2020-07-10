США пригласили Россию на новый раунд переговоров по стратегической стабильности

10.07.2020, 2:53, Новости дня

Помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд пригласил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

«Форд также пригласил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической стабильности», – приводит ТАСС сообщение Бюро Госдепартамента США, опубликованное по итогам встречи Форда с послом РФ в США Анатолием Антоновым

Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.

Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».