 

США пригласили Россию на новый раунд переговоров по стратегической стабильности

10.07.2020, 2:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПомощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд пригласил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

«Форд также пригласил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической стабильности», – приводит ТАСС сообщение Бюро Госдепартамента США, опубликованное по итогам встречи Форда с послом РФ в США Анатолием Антоновым

Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.

Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».



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