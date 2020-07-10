 

Убийство блогера Умарова могло быть бытовым конфликтом – полиция Австрии

10.07.2020, 2:52, Новости дня

Следствие рассматривает две основные версии убийства в пригороде Вены выходца из Чечни, блогера Мамихана Умарова, сообщает телеканал ORF.

Как рассказал на пресс-конференции главный инспектор полиции Австрии Йоханн Баумшлагер, первая версия – это заказное убийство, вторая – бытовой конфликт.

По его словам, на месте преступления нашли два пистолета. Кому они принадлежали и какой из них стал орудием убийства, выясняет экспертиза.

Предполагаемый стрелок отказывается общаться со следствием, второй подозреваемый не сообщил ничего существенного, добавил Баумшлагер. Оба арестованных, чеченцы по национальности, останутся под стражей минимум до 20 июля.

Семья погибшего взята под охрану.

Власти Австрии заявили, что у всех трех участников инцидента был одинаковый статус – они подали заявки на убежище.

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, сообщил проект “Кавказ.Реалии” со ссылкой на источник в одной из европейских чеченских диаспор.

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и Мосийчука.

Министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил, что австрийские правоохранители постараются выяснить имена заказчиков убийства, и отметил, что слишком часто “иностранные конфликты стали переносить” в Австрию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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