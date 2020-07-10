Кулеба: Наша цель – $5 млрд товарооборота со странами АСЕАН

10.07.2020, 2:52, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с послами Вьетнама Нгуеном Ань Туаном, Индонезии Юдди Криснанди и Малайзии Раджей Реза Раджей перспективы углубления взаимодействия Украины с АСЕАН, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 9 июля.

Встреча прошла накануне 53-й годовщины со дня основания Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, отметили в пресс-службе.

“Наша цель – рост товарооборота со странами АСЕАН до $5 млрд. Это амбициозная задача. Мы решительно настроены на продвижение торговли и инвестиций, а следовательно, сможем предоставить существенный толчок экономическому сотрудничеству через реализацию совместных взаимовыгодных проектов”, – сказал глава МИД.

Он призвал партнеров в АСЕАН рассмотреть возможность заключения меморандума о сотрудничестве между советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и бизнес-консультативным советом АСЕАН.

Кулеба предложил начать деятельность комитета АСЕАН с участием послов государств – членов ассоциации, аккредитованных в Украине, как базы для налаживания контактов между представителями политических и деловых кругов.

По информации МИД Украины, в 2019 году объем торговли со странами АСЕАН составил $3,065 млрд. Ключевые страны – партнеры Украины по итогам первого полугодия 2020 года – Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Сингапур.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии создана в 1967 году, в нее входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.