 

Нардепа, заявившего, что Кабмин отправят в отставку до осени, сняли с поста главы облорганизации “Слуги народа”

10.07.2020, 2:52, Новости дня

Руководителем кировоградского областного отделения “Слуги народа” вместо народного депутата Александра Дануцы стал другой член парламента Никита Потураев. Дануца утверждает, что его отстранение связано с критическими высказываниями о Кабинете Министров, пишет LB.ua.

В интервью этому изданию, которое вышло 25 июня, Дануца заявил, что правительство Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени. Кабмин “очень быстро может поломаться”, сказал депутат.

“В день выхода моего интервью на LB.ua Никита Потураев сообщил мне в телефонном разговоре, что меня снимут с должности председателя кировоградской областной организации нашей партии. Аналогичное сообщение я получил от главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко. Никаких объяснений о причинах решения снять меня и мотивации я не услышал и не получил. Вчера высший совет партии окончательно утвердил это решение. Оно было принято в одностороннем порядке, без моего участия и объяснений”, – рассказал 9 июля Дануца.

Он считает, что ничего крамольного и вредного для имиджа партии в интервью не прозвучало, но “взяли верх внутрипартийные манипуляции”.

18 июня Верховная Рада второй раз не утвердила программу действий правительства Шмыгаля. Дануца проголосовал за поддержку программы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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