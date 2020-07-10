Карантин по-сербски

10.07.2020, 2:45, Разное

Как изоляция довела жителей Белграда до штурма парламента.

Президент республики Вучич вечером 7 июля объявил о возвращении в Белград комендантского часа в следующий уикенд, это вывело на улицы города сотни, а потом и тысячи человек. Белградцы (и вслед за ними вся Сербия) уже насиделись с вечера пятницы до утра понедельника в своих домах во время первой фазы борьбы с коронавирусом, и тогда полноформатный комендантский час показался им нелегким испытанием. Теперь, когда все, казалось, позади, у людей не выдержали нервы.

Поначалу они собрались у здания парламента и вели себя спокойно. Но у мирных протестов бывает разное развитие. Толпа подожгла полицейские машины и взялась за булыжники. Заметный ущерб нанесен городской инфраструктуре, в том числе знаменитой белградской брусчатке. «Полиция применяла силу с предельной сдержанностью», — сказал начальник столичной полиции Владимир Ребич. Полицейские применили слезоточивый газ только после того, как толпа попыталась штурмовать парламент — небольшой группе удалось прорваться внутрь, но она была быстро выдворена. В результате задержаны 23 человека, за медицинской помощью обратились 43 полицейских и 17 протестующих.

«Не будет никакого компромисса с преступниками; у нас есть доказательства причастности иностранных служб», — так телеканал b92 резюмировал резкое выступление Вучича, первое после событий.

Александр Вучич. Фото: Reuters

«Вчера вечером мы в Белграде стали свидетелями самого жестокого политического насилия за последние годы», — сказал он 8 июля. «Правые радикалы напали на здание Национального собрания, что означает совершение как минимум двух преступлений. Все те, кто принимал участие в поджоге автомобилей и нападении на полицейских, будут наказаны, и пощады не будет, — резюмировал президент. — Власть всегда готова к политическим компромиссам и переговорам, но никому не позволит разрушить мир в Сербии. Это касается и тех, кто находится внутри страны, и тех, кто находится за ее пределами».

Президент Сербии также дал понять, что решение о введении комендантского часа может быть не окончательным, хотя лично он выступает именно за него.

Некоторые информационные агентства, в первую очередь российские, попытались разглядеть инициаторов беспорядков в рядах сербской политической оппозиции, которая, объявив бойкот парламентским выборам, которые прошли 21 июня, фактически самоустранилась из открытой политической борьбы, никто из ее лидеров на событиях вчерашнего вечера замечен не был.

Столкновения в Белграде. Фото: Reuters

Интересно, что министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, которого цитируют белградские «Вечерние новости», резко критикуя «действия хулиганов», ни разу не употребил термин «оппозиция» и не перешел на личности. Его первое заявление о беспорядках рассчитано на эмоциональное восприятие: «группа агрессивных хулиганов не проявляла никакого уважения», полицейские «выполняли свою работу» и прочее.

Начальник полиции Белграда Ребич, по свидетельству агентства ТАНЮГ, отказался квалифицировать беспорядки как попытку свержения правительства.

Для идентификации личностей участников беспорядков будут использоваться записи с видеокамер наблюдения.

Неприятности внутри страны нужны Вучичу в самую последнюю очередь. Во-первых, ему предстоит сформировать правительство, и хотя его Прогрессивная партия, набрав более 60 процентов голосов на выборах, может делать что пожелает, президент хочет казаться европейцем и уже пообещал неожиданные назначения в составе правительства. В глубине души он понимает, что многолетнее шельмование оппозиции (притом что она здесь точно не конструктивная) оставляет в сознании избирателей нехороший осадок.

К тому же на носу, в это воскресенье, возобновление после полуторагодовой паузы переговоров в Брюсселе о косовском урегулировании — на высшем из доступных уровней: президент Сербии встречается с премьером Косово. И тут Вучича могут подстерегать другие опасности: нет такого политического лагеря в Сербии, из которого его не критиковали бы за попытки решить косовскую проблему, то есть в той или иной форме признать Косово в качестве полноправного члена международного сообщества. Вчера у парламента скандировали не только «Отставка!», но и «Предатель!», именно Косово имелось в виду.

Ну и Евросоюз не заставил себя ждать. Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович (гражданка Боснии и Герцеговины) заявила, что жестокий разгон демонстрантов в Белграде «вызывает серьезную озабоченность».

Геннадий Габриэлян

корреспондент «Новой» на Балканах