CNN – на спутниковых снимках эксперты разглядели новую ядерную фабрику КНДР

10.07.2020, 2:40, Новости дня

Эксперты полагают, что в посёлке неподалёку от Пхеньяна находится производство ядерных боеголовок, передаёт CNN. Они давно наблюдают за фотографиями со спутников, но информацию об этой фабрике нигде ещё не оглашали. Причём активная деятельность там продолжалась даже во время переговоров по разоружению.



Reuters

Новые спутниковые снимки показывают, что Северная Корея ведёт активную деятельность на ранее неизвестной общественности площадке, пишет CNN. Эксперты высказывают подозрения, что там может создаваться ядерное оружие.

Речь идёт о посёлке Волло-ри неподалёку от Пхеньяна. Эксперты уверяют, что там есть все признаки производства ядерного оружия: там по периметру приняты меры для обеспечения безопасности, стоят здания, в том числе для тайных визитов лидеров, а также подземные площадки. Впрочем, насколько они обширны, определить не получается. Там есть холм с террасами, и внутри как раз и могут быть эти площадки. А через дома может быть проход внутрь. При этом рядом есть фабрика по производству питьевой воды, но на её территории нет никаких подобных строений.

Отдельно экспертов настораживает тот факт, что здесь большая концентрация машин, как легковых, так и грузовых, и даже с контейнерами для перевозки по морю. Там продолжается кипучая деятельность, и она не прекращалась даже во время переговоров по ядерному разоружению.

Эту площадку специалисты обнаружили ещё в 2015 году, но тогда решили не публиковать информацию, поскольку не могли определить, какую именно роль она играет в ядерной программе КНДР. Однако скоро выйдет книга «Ким Чем Ын и бомба», в которой она указана. Автор книги Энкит Панда считает, что там производятся боеголовки, а также что там можно хранить оружие, если потребуется распределить вооружения по разным местам.

Сообщения о новой площадке КНДР по производству ядерного оружия подрывают заявления Трампа о том, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном застопорились: Штаты настаивают, что речь идёт о полностью безъядерном полуострове, но разведка говорит, что в Северной Корее отказываться от вооружений не собираются.

Впрочем, и в ООН выпустили доклад, где признаётся, что Северная Корея продолжает создавать всё новые вооружения. А государственные СМИ Северной Кореи не раз говорили в последнее время, что северокорейские лидеры не испытывают сейчас желания вести переговоры с США, как в прошлом году.

В июне Северная Корея закрыла всякие линии коммуникации с Южной. При этом бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и вовсе утверждает, что сейчас угроза со стороны Северной Кореи гораздо серьёзнее, чем она была до переговоров Трампа и Кима.

Заместитель госсекретаря США на этой неделе встречается с южнокорейскими лидерами, но наверняка постарается избежать в разговоре с ними обсуждения заявлений Болтона. При этом он уже заявил о готовности США к переговорам с КНДР, как только Пхеньян назначит полномочного переговорщика со своей стороны, пишет журналист CNN.