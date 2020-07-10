Лекарство от рака было создано из яда скорпиона

10.07.2020, 2:30, Новости дня

По словам ученых, излечить некоторые виды рака можно при помощи яда пестрого скорпиона.

Во время нового исследования ученые обнаружили, что пестрый скорпион из семейства Buthidae производит особенный яд. Из его молекул и был создан уникальный препарат. Во время работы ученые осуществляли замену ионных каналов, с которыми взаимодействуют молекулы яда.

В будущем ученым предстоит выяснить природу участков взаимодействия калиевых каналов и подобных белков. По словам ученых, если им удастся осуществить этот шаг, они смогут приступить к производству лекарств нового поколения для специальной медицины. На данном этапе специалистам известно, что яд членистоногого Mesobuthus eupeus блокирует калиевые каналы, которые являются проходом для ионов калия в клеточной мембране.