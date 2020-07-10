 

Армию Хафтара заподозрили в торговле венесуэльским золотом

10.07.2020, 2:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuАмериканское издание The Wall Street Journal утверждает, что власти США и ливийское правительство в Триполи ведут расследование предполагаемой причастности Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара к продаже венесуэльского золота в Европу и на Ближний Восток.

Как утверждается в статье, ливийские власти «начали расследование в связи с информацией, дающей основания полагать, что фракция Хафтара, действующая в восточных районах Ливии, обменивает американские доллары на золото из Венесуэлы», передает ТАСС.

В частности, по сведениям неназванных источников издания, «осуществлялось слежение за личным самолетом Хафтара, который, как предполагают, доставлял золото из Венесуэлы в Западную Африку, а оттуда – в Европу и на Ближний Восток».

Напомним, в начале июля суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии. Москва выразила возмущение в связи с решением Лондона отнять золото у Венесуэлы, обвинив Лондон в нарушение ряда принципов и норм международного права.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США и Британия присвоили чужое золото со всего мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / В Twitter разрешили сотрудникам работать из дома и после окончания пандемии

21.05 / В Минсоцполитики заверили в отсутствии оснований для резкого роста бедности в Украине

15.06 / На Ленинском проспекте в Москве открыли стрельбу

22.05 / Путин распорядился выделить 1 млрд рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций

04.06 / В Харьковской области выздоровело больше половины медиков, заболевших COVID-19

11.06 / Треть областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер

20.05 / Исследователи хотят вскрыть «Титаник» и поднять телеграфный аппарат

28.06 / У Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра образования и науки – Шмыгаль

19.06 / Минобороны выразило заинтересованность в морском варианте ЗРК «Тор»

27.05 / Франция запретила лечить COVID-19 гидроксихлорохином

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска