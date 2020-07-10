Слушания в Конгрессе: Путин несет ответственность за преступления российских спецслужб

10.07.2020, 2:15, Новости дня

Появившиеся на прошлой неделе сообщения в прессе о том, что Россия, возможно, предлагала вознаграждение талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане, стали темой онлайн-слушаний, прошедших в четверг днем в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Представители действующей администрации на слушания не явились. По словам демократа Хулиана Кастро, законодатели прислали приглашение госсекретарю Майку Помпео с просьбой прокомментировать причины, по которым администрация не отреагировала на сообщения разведки. Глава Госдепартамента от приглашения отказался.

Ситуацию прокомментировали бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл, бывший командующий Вооруженными силами США в Афганистане, генерал Джон Николсон и бывшие сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства обороны.

Хулиан Кастро задался вопросом о том, «почему Россия не столкнулась с последствиями, хотя бы с публичным упреком со стороны администрации Трампа».

Республиканец Майк Маккол предложил всем участникам слушаний обсудить то, «как можно более эффективно бороться с опасным автократом в Кремле, а не опускаться до межпартийных обвинений».

«Единственный человек, который выигрывает от борьбы в США по этому вопросу, – Владимир Путин. Ему нравится хаос. Фиктивное всенародное голосование в России на прошлой неделе позволило Путину остаться у власти до 2036 года, по сути сделав его российским императором. Для американцев еще важнее работать вместе с нашими союзниками, особенно по НАТО, чтобы противостоять гнусной деятельности Путина во всем мире», – заявил Маккол.

Селеста Валландер, бывший специальный помощник президента и старший директор по России и Евразии в Совете национальной безопасности, предположила, что президент Путин навряд ли лично одобряет каждую операцию, проводимую российской военной разведкой, ранее известной под аббревиатурой ГРУ.

«Тем не менее, ГРУ продолжает работать, несмотря на то, что его действия разоблачили. Это означает, что нет никаких сомнений в том, что ГРУ работает под политическим прикрытием и с одобрением на высших уровнях российского руководства, которое поэтому несет ответственность за эти операции», – заявила Валландер.

Генерал армии в отставке Джон Николсон заявил, что он удивился, прочитав сообщения о возможном предложении, которое поступило талибам от России, настолько это «рискованно и безответственно».

«Если это подтвердится, независимо от того, кто принял это решение, было ли оно принято в Москве или на местах, независимо от того, были ли российские лидеры непосредственными соучастниками или они просто неспособны контролировать операции, они все равно несут ответственность», – подчеркнул генерал Николсон.

В связи с этими сообщениями США должны приостановить вывод войск из Германии, подчеркнул Николсон. «Этот вывод войск играет на руку России, которая желает подорвать и ослабить НАТО. Если это будет сделано, это будет рассматриваться как признак слабости Америки перед лицом российских угроз», – добавил генерал.

Бывший и.о. директора ЦРУ Майкд Морелл призвал всех помнить о том, что Владимир Путин любит риск.

«Он рискует. И когда он рискует, и преуспевает в этом, он готов пойти на еще большие риски в будущем… Неспособность призвать его к ответу значительно увеличивает шансы того, что он сделает что-то еще, чтобы навредить США, возможно, даже в еще большем масштабе», – предупредил Морелл.