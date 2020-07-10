 

Фигурантов скандала с “корабельной сосной” Арахамию и Корниенко воспитывать бесполезно – Разумков

10.07.2020, 1:49, Новости дня

Народных депутатов от “Слуги народа” Александра Корниенко и Давида Арахамию, которые попали в скандал с сексистскими высказываниями, бесполезно воспитывать. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил изданию “Страна” в интервью, которое опубликовали 9 июля.

“Арахамия и Корниенко – взрослые люди, воспитывать их бесполезно. Хоть вы и сказали, что я корректно отзываюсь о депутатах, но в формате общения со своими коллегами после скандалов я могу быть менее дипломатичным”, – сказал он.

По словам спикера Рады, “чтобы выразить свою позицию, необязательно ругаться матом”. О чем говорили с участниками скандала, он не ответил, подчеркнув, что никогда не рассказывает о частных разговорах.

“Насколько я знаю, на фракцию этот вопрос не выносился. Корниенко и Арахамия извинились. Приняты эти извинения или нет – это вопрос к коллегам, в адрес которых были эти высказывания”, – объяснил Разумков.

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве Корниенко и Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание “НикВести”. Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение “баба рабочая, как корабельная сосна”.

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую “Слуга народа” рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской. 

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. 

Домбровская сказала, что она получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. “Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме”, – отметила Домбровская.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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