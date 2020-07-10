“Хватит говорить, хватит орать, для этого надо много кислорода”. The New York Times обнародовала текст разговоров при задержании Флойда

10.07.2020, 1:49, Новости дня

Сцена задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая была гораздо более драматичной, чем было известно до сих пор. Об этом 8 июля написало издание The New York Times, в распоряжении которого оказались транскрипции записей нагрудных камер офицеров полиции и содержание допроса одного из подозреваемых, бывшего полицейского Томаса Лейна.

Фразу “я не могу дышать”, которая стала одним из девизов акций против расизма и полицейского насилия, Флойд повторил не менее 20 раз. Он обращался то к своей покойной матери, то к детям, бормоча “они меня убивают”. Это были его последние слова.

До того, как затихнуть, Флойд умолял прекратить душить его. Офицер Дерек Шовин потребовал, чтобы задержанный замолчал: “Хватит говорить, хватит орать, черт побери, для болтовни надо много кислорода”.

Из транскрипций следует, что Шовин давил на шею Флойда, почти не реагируя на его крики. Тогда как другие полицейские, Лейн, Александер Куэнг и Ту Тао, отпускали реплики “успокойся”, “с тобой все в порядке” и т.п.

Спустя несколько минут Лейн сказал, что задержанному нужно помочь. На это Шовин возразил: “Мы же вызвали “скорую”.

Куэнг постарался нащупать пульс Флойда, но безуспешно. Даже после этого Шовин еще около двух минут продолжал давить коленом на шею афроамериканцу, выяснило издание.

Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда, которого полиция задержала за подлог, наступила в результате удушения. После смерти афроамериканца по всей стране и за рубежом начались акции протеста.

Четверо полицейских были взяты под стражу, трое из них вышли под залог. Под арестом остается Шовин, которому выдвинуты обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени.