Госдеп США одобрил продажу Японии 105 истребителей F-35

10.07.2020, 1:48, Новости дня

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования, сообщило Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Американская администрация уведомила Конгресс США о принятом решении. Общая сумма сделки оценивается в 23,11 млрд долларов, передает ТАСС.

«Предложенная продажа будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повышая безопасность основного союзника, который является силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для интересов национальной безопасности США жизненно важно помогать Японии в развитии и поддержании мощного и эффективного потенциала самообороны», – говорится в сообщении управления Пентагона.

Напомним, в августе 2019 года министерство обороны Японии утвердило сроки приобретения истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у американской корпорации Lockheed Martin. При этом ранее в Японии произошла целая серия инцидентов с F-35. Кроме того, США отказались включать Японию в программу производства F-35.