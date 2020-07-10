Fox News – «либерализм испаряется» — американские левые хотят тоталитарной цензуры и узурпации

10.07.2020, 1:35, Новости дня

Приверженцев Демократической партии в США по инерции называют либералами, однако ничего либерального в них нет, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, на смену прежним сентиментальным чудакам пришли жестокие узурпаторы, желающие покарать всякого, кто лайкнет не тот твит или посмеет защищаться от агрессивной толпы.

К примеру, сегодня почти тысяча компаний бойкотирует рекламную платформу Facebook. Зачем? Они требуют от Facebook проводить цензуру против президента и его избирателей. Запретить консервативные новостные организации, чтобы только те издания, которые подконтрольны левым, могли решать, что новость, а что нет.

В любом случае, это большинство, ведь в Америке остаётся лишь одна медийная компания, последовательно выражающая несогласие с позицией левых. Это канал, который вы сейчас смотрите. Как вы думаете, что они планируют сделать с Fox News в случае своего прихода к власти? Можете себе представить. Мы им мешаем.

Итак, эти люди — не либералы. Мы их так называем, но это неправильно. Они не заламывают руки, гадая, что им делать дальше, как ваша чудаковатая учительница в пятом классе, носившая сандалии и беспокоившаяся за детёнышей гренландских тюленей, или ездившая на Volvo со стикером «Спасите китов». Нет! Они совсем не такие. Они не сентиментальны. Это приверженцы тоталитаризма. Они точно знают, чего хотят. Они не заламывают руки, они хотят власти. И они знают, как её заполучить.

Почему столь многих сейчас увольняют за абсурдно мелкие проступки? Лайкнул не тот твит, прокомментировал не ту запись, случайно сделал не тот жест рукой. Почему это происходит? Всё просто. Это делается, чтобы устрашением заставить нас, остальных, повиноваться. «Лучше нам этого не говорить. Мы тоже можем пострадать», — такой урок мы извлекаем, глядя, как людей вокруг нас увольняют, как им ломают жизни за очень незначительные действия.

Это говорит нам о том, что люди вокруг Джо Байдена — а именно они всё это творят — правят с помощью страха. Они правят не по согласию сторон, как должно быть в этой стране. На самом деле, они и есть настоящие враги демократии. Ваше мнение им неважно.

И на случай если мы, остальные, не понимаем сути происходящего, они предпринимают все усилия, чтобы ввести уголовную ответственность за самооборону от их агрессивных толп, от их боевых дружин! «Вы не можете нам сопротивляться, иначе мы отдадим вас под суд!» Окружной прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер угрожает арестом Марку и Патрисии Макклоски — за то, что те осмелились защищаться от агрессивной толпы, угрожавшей убить их. От агрессивной толпы избирателей Демократической партии. Из них делают преступников!

Вот зачем левые хотят упразднить полицию. Они не упраздняют правоохранительные органы, они заменяют их политически подкованными дружинами вооружённых социальных работников, выпускников кафедр психологии и этнографии. То есть послушными избирателями Демократической партии.

По той же причине там, где полиция ещё существует, они хотят запугать вас настолько, чтобы вы не решались её вызывать. В Сан-Франциско супервайзер Шаманн Уолтон внёс законопроект о «предостережении от расовых злоупотреблений в якобы неотложных ситуациях», сокращённо CAREN. Забавно, если вдуматься: закон, который, как нам говорят, направлен против ненависти, с расовым ругательством* вместо названия!

Но на самом деле тут не до смеха. Согласно этому законопроекту, если житель обратится в правоохранительные органы на основании, цитирую, «расовых предрассудков», это будет считаться преступлением на почве ненависти. Как вы думаете, как именно будет применяться данный закон? Можно не теряться в догадках. Вызовите полицию, потому что вы напуганы «по большей части мирными протестующими», которые грозятся вас убить, — и вы преступник!

День ото дня либерализм испаряется. И солдаты левых, называющие себя либералами, детьми Просвещения, строем встают на защиту очевидной узурпации.

Только сегодня основатель Vox.com Эзра Кляйн, которого левые считают интеллектуалом, объяснил в Twitter, почему свобода слова — это на самом деле очень плохо. Цитирую: «Многое из того, что подаётся как дискуссия о свободе слова, на самом деле завязано на власть. И это большая власть — возможность присвоить и удерживать мантию защитника свободы слова».

Ого! Мы видим, к чему ты клонишь! На самом деле, Эзра Кляйн здесь наполовину прав. Свобода слова, определённо, связана с властью. С властью людей, которые не стоят у власти. Люди вроде Эзры Кляйна хотят ограничить чужую свободу слова, чтобы иметь больше власти. Если они могут предписывать, что вам можно говорить, на самом деле они предписывают, во что вам разрешено верить. Не ваш рот они контролируют, а ваше сознание. Глубже этого контроля не бывает. Всякий, кто даёт вам подобные указания, должен внушать вам ужас.

Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года.

* Карен — распространённое в США пренебрежительное наименование белой женщины, которая создаёт конфликтные ситуации, настаивая на своих правах, особенно с представителями других рас (прим. ИноТВ).