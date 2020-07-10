 

Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

10.07.2020, 1:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuБанковские счета советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, а также его родственников заблокированы, сообщил осведомленный источник.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», – приводит слова близкого к следствию источника ТАСС.

По его словам, в квартирах матери и сестры прошел обыск. «Они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу», – добавил источник.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Тигрица растерзала сотрудницу зоопарка в Цюрихе

11.05 / Вывозной рейс с 339 россиянами вылетел с Бали

25.05 / Токаев подписал закон о митингах в Казахстане: нельзя проводить иностранцам и незарегистрированным движениям, а также вне специальных мест

01.07 / Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию

18.06 / Бюджетный комитет Рады не одобрил выделение 2,7 млрд грн МВД на доплаты работникам

20.06 / В Донецкой области подорвалась на растяжке бывшая пленница и свидетель преступлений “ДНР” Валентина Бучок

20.05 / Цены на нефть штурмуют максимумы с начала кризиса на фоне снижения запасов в США

23.05 / Южная Америка стала новым эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ

30.05 / В Совфеде раскритиковали решение Трампа о разрыве отношений США с ВОЗ

24.06 / Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска