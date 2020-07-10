Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

10.07.2020, 1:08, Новости дня

Банковские счета советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, а также его родственников заблокированы, сообщил осведомленный источник.

«Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы», – приводит слова близкого к следствию источника ТАСС.

По его словам, в квартирах матери и сестры прошел обыск. «Они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу», – добавил источник.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки».

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