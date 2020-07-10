США: число заявок на пособие по безработице остается высоким

10.07.2020, 1:06, Новости дня

На фоне падения потребительского спроса и всплеска новых случаев заражения коронавирусом число заявок на пособие по безработице в США остается высоким, указывая на то, что рынок труда остается нестабильным, несмотря на рекордный прирост рабочих мест в июне.

На прошлой неделе число заявок на пособие с учетом поправки на сезонность составило 1,314 миллиона, опустившись по сравнению с предшествующей неделей, когда было подано 1,413 миллиона заявок, сообщило в четверг Министерство труда. Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали 1,375 миллиона заявок.

В конце марта число заявок достигло исторической отметки 6,867 миллиона, а затем постепенно снижалось, хотя до сих пор примерно в два раза превышает рекордные показатели, достигнутые во время Великой рецессии 2007–2009 гг.

Опубликованные в четверг данные могут указывать на то, что в июле рост занятости замедлится.

На прошлой неделе правительство сообщило, что в июне было создано 4,8 миллиона рабочих мест. Это максимальный показатель с начала ведения учета в 1939 году. Компании нанимают обратно работников, уволенных в связи с закрытием многочисленных заведений на время карантина.

Однако возобновление работы компаний сопровождается резким скачком числа случаев во многих густонаселенных штатах, например, во Флориде, Техасе и Калифорнии. Это привело к сворачиванию или отсрочке планов открытия, в связи с чем многие снова остались без работы.

Поскольку экономика еще с февраля находится в состоянии рецессии, некоторые компании сталкиваются с пониженным спросом, что усугубляет вторую волну увольнений. Многие компании, от сетей розничной торговли до авиалиний, объявили о сокращениях или отправке сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Кроме того, снижается эффект от запущенной правительством программы льготного кредитования для бизнеса.

Как показал опрос, проведенный на прошлой неделе Национальной федерацией независимого бизнеса, некоторые компании малого бизнеса сокращают заработную плату, поскольку получили свои кредиты в апреле и не смогут сохранить всех сотрудников, начиная с июля.

Сроки подачи заявок на кредиты для малого бизнеса были продлены до 8 августа.