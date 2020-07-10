В большей части мира коронавирус не находится под контролем. Становится хуже – ВОЗ

10.07.2020, 0:42, Новости дня

Пандемия коронавируса коснулась всех стран мира, она разоблачила существующее неравенство, расширяя и углубляя его, отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении, которое размещено на сайте ВОЗ 9 июля.

Он отметил, что коронавирус разрушил системы здравоохранения в некоторых наиболее богатых странах мира, в то время как другие страны, имевшие скромные средства, предприняли успешные меры в борьбе с COVID-19.

“Мы знаем, что когда страны применяют комплексный подход, основанный на фундаментальных мерах общественного здравоохранения, таких как поиск, изоляция, тестирование и лечение случаев, а также отслеживание и карантинные контакты, вспышка может быть взята под контроль. Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже”, – подчеркнул Гебрейесус.

По информации гендиректора ВОЗ, пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 012 720 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 548 914 человек, выздоровело 6 562 679.