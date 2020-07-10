No Musk — no party

10.07.2020, 0:37, Разное

Миллиардер, изобретатель и филантроп Илон Маск, недавно отметивший 49-й день рождения, снова в заголовках новостей.

За Уэста, против Трампа

Предприниматель заявил, что поддержит кандидатуру своего приятеля, популярного рэпера Канье Уэста, объявившего, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.

Учитывая, что Америку накрыла волна расовых беспорядков под лозунгами движения BLM (blacklivesmatter — жизни черных имеют значение), афроамериканец Уэст, женатый на звезде соцсетей и глянцевых журналов Ким Кардашьян, имеет все шансы не победить, но «навести шороху» в качестве независимого кандидата, о необходимости которого так долго твердили американские политологи.

Рэпер Канье Уэст. Фото: EastNews

Если Илон Маск готов выделить на эти цели часть из своих 25 млрд долларов, будет только интересней.

Маск сначала поддерживал Трампа и входил в состав его советников по вопросам предпринимательства, но из совета ушел, после того как президент объявил о выходе США из международного соглашения по защите климата. После этого Трамп попытался сохранить хорошие отношения, назвал Маска «великим гением», сравнил с Эдисоном.

Когда миллиардер объявил о возобновлении работы завода Tesla в Калифорнии, вопреки распоряжению губернатора штата сохранять режим ограничений, вызванных пандемией коронавируса, Трамп потребовал от властей штата разрешить Маску возобновление производства электромобилей.

Дональд Трамп и Илон Маск после запуска ракеты SpaceX Falcon 9 и космического корабля. Фото: Reuters

«Я открою предприятие, даже если меня арестуют», — пояснил Маск и пригрозил перенести штаб-квартиру «Теслы» и производство электромобилей в соседние штаты — Неваду и Техас. Когда бывший министр труда США Ричард Райх написал, что угрозы Маска — это «проявление капитализма в его худшем виде», миллиардер ответил в своем твиттере одним словом и почему-то по-русски: «идиот».

Обмен шутками

В Роскосмосе посмеялись над тем, что основатель SpaceX и глава Tesla пишет в соцсетях, ругается по-русски и вспомнили фильм «17 мгновений весны». Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин предположил, что американский миллиардер — русский шпион, и, выпив в связи с празднованием Дня победы, заговорил на русском. Шутку поддержал в своем твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу».

Рогозин и Маск, надо сказать, давно обмениваются шутками. Когда США ввели очередные санкции, российский чиновник предположил, что надо запретить брать американских астронавтов на борт «Союзов», пусть летают в космос «на батуте». Это была отсылка к тому, что с 2011 года США полагались на российские космические корабли для доставки астронавтов на МКС (кстати, прибыльный бизнес — NASA платила за полет одного астронавта до 86 млн долларов).

Злопамятный Маск ответил Рогозину, когда впервые в истории частный пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon доставил Роберта Бенкена и Дугласа Хёрли на борт МКС. «Батут работает! — ответил Рогозину Маск и отметил принципиальную разницу:

— Наши (американские) ракеты на 80% можно использовать повторно, а их на 0%, и в этом проблема».

Красные шорты

В минувшие выходные сайт интернет-магазина компании Маска обрушился через считанные минуты после того, как на продажу был выставлен новый и неожиданный товар: не электромобили, а красные шорты, на которых золотыми буквами спереди было выведено — «Tesla», сзади — «S3XY».

Автомобили Tesla, выставленные для тест-драйва. Южная Корея. Фото: Reuters

Новейшая шутка Маска — о финансовых успехах его фирмы. Tesla стала «самой ценной» автомобильной компанией в мире, ее рыночная стоимость превысила стоимость «Тойоты». Уолл-стрит сейчас оценивает Tesla в 250 млрд долларов («Тойота» тянет на 205). И это несмотря на то что компания Маска продает гораздо меньше автомобилей, чем ее ведущие конкуренты. Toyota и ее дочерние предприятия продали 10,7 миллиона автомобилей в 2019 году, Tesla — 367 500. Стоимость ее акций за год выросла в шесть раз.

А выпуском эксклюзивных спортивных трусов предприниматель решил поиздеваться над теми инвесторами, кто скептично отнесся к перспективам Tesla. Термин «shorts» (помимо предмета одежды) на биржевом жаргоне означает держателей «коротких позиций» на рынке, играющих на понижение, чтобы «обрушить» компанию и скупить акции по дешевке.

«S3XY» — это аббревиатура, в которой зашифрована отсылка к электрокарам компании: Model S, Model 3, Model X и Model Y.

Вернемся к шортам. Они изготовлены из атласной ткани и выпущены строго ограниченным тиражом. Tesla рекламирует новый товар: «Отпразднуйте лето в шортах Tesla. Бегите, как ветер, или развлекайтесь, как Liberace (музыкант-пианист, известный в прошлом загульным стилем жизни. — А. П.) с нашим красным и золотым дизайном. Расслабьтесь у бассейна или отдыхайте в помещении круглый год в наших шортах, наслаждайтесь исключительным комфортом».

Шорты Tesla. Фото: tesla.com

Через три минуты после того, как Маск разместил в твиттере ссылку на шорты, он написал: «Черт, мы обрушили сайт». Интернет-магазин Tesla на какое-то время был недоступен, а к утру понедельника в продаже остался только размер XL.

Сейчас Tesla на подъеме, производство электромобилей будет расширяться. Помимо Калифорнии компания недавно открыла завод в Китае и планирует сделать это в Германии. СМИ пишут о возможном строительстве четвертого завода в Техасе.

Маск как генеральный директор получает огромные выплаты каждый раз, когда цена акций компании повышается на 50 млрд долларов. Если Tesla останется выше своего текущего уровня в 200 млрд долларов, Маск получит право на новую выплату премии в сотни млн долларов. Заработок Маска напрямую связан с финансовым успехом компании и никак иначе. В 2015-м он назначил себе жалованье в 1 доллар в год.

Корона-скептик

Илона Маска нельзя назвать «корона-диссидентом», он не отрицает факта пандемии, но резко выступает против мер правительства по самоизоляции населения, называет их нарушением конституционных прав и свобод граждан, принципов, заложенных в основание Америки. И когда интернет-компания Amazon отказалась публиковать новую книгу о коронавирусе бывшего репортера «Нью-Йорк таймс» Алекса Беренсона, в которой автор ставит под сомнение продуктивность мер по массовому закрытию экономики, Маск немедленно вступился за журналиста.

Предприниматель записал в своем твиттере: «Это безумие! Amazon, вы стали монополистами, вас следует расформировать!» И буквально через два часа после публикации в твиттере Маска журналист получил извещение от дочерней компании «Амазона»: мы публикуем книгу, отказ был ошибкой. В минувшие выходные книга стала бестселлером.

Прототип «Железного человека»

В мае у Маска родился седьмой ребенок. Имя сына — X Æ A-12. Бедный ребенок, пишут в интернете, с таким именем над ним будут издеваться в школе?! Кстати, самому Илону в детстве здорово доставалось от сверстников, ему даже сломали нос, когда он учился в Претории, ЮАР и был типичным «ботаном», плевавшим на спорт и другие увлечения одноклассников.

Из-за экстравагантности и странных шуток Маск стал любимцем массмедиа, глянцевых журналов и великосветских тусовок. Режиссер голливудского блокбастера Iron Man Джон Фавро перед съемками самой первой части фильма послал исполнителя главной роли Роберта Дауни-младшего пообщаться с Маском на фабрике космических ракет SpaceX, чтобы актер понял, каким должен быть Тони Старк — «Железный человек».

Илон Маск прыгает от радости после успешного старта космического корабля Crew Dragon. Фото: EastNews

Но за яркой оболочкой чудака и вечного ребенка скрывается стальной стержень. С самого детства Илон Маск привык не только ставить, но и решать задачи. Далеко не все его проекты были успешными. И программа SpaceX после первых трех провальных запусков была под угрозой закрытия. И производство электромобиля Tesla, начатое в неудачное время всемирного экономического спада, было на грани закрытия.

Но в самые последние мгновения и для новых ракет, и для электромобилей находились инвесторы. Неудачи сопровождают пока испытания прототипа большого космического корабля для экспедиции на Марс, отодвигая намеченные сроки колонизации Красной планеты. Но, как говорит Илон Маск:

— Ошибки совершать не страшно. Главное, каждый раз ошибаться в чем-то новом.

— Я хочу быть частью того, что меняет мир.

— Я бы хотел умереть на Марсе — но только не от удара о поверхность.

И если верить «правилам жизни» Маска, когда он надевает майку «Оккупируем Марс», позируя вместе с младенцем по имени X Æ A-12, он действительно верит в то, что построит, снарядит и лично возглавит первую экспедицию на Красную планету. Для этого он готов работать по 100 часов в неделю. А в остальное время — смешить мир своими шутками.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон