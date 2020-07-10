 

Мнение: Если Жириновский уйдет

10.07.2020, 0:10, Разное

На задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который до того как возглавить регион, 11 лет депутатствовал в Госдуме во фракции ЛДПР,  Владимир Жириновский пригрозил массовыми отставками. Мол, депутаты от ЛДПР могут сдать мандаты. И не только.

«Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности, Смоленск, Владимир (губернаторы Алексей Островский и Владимир Сипягин), выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты», – звявил Жириновский.

Очевидно, что Жириновский и его соколы мандатов сдавать не будут, никуда не уйдут.

А все-таки… А вдруг уйдут? Осиротеет Госдума? Госдума без Жириновского и его хопцев Госдума – уже не Госудма, совсем заболотится?

На снимке: Фургал – в фентре, Жириновский – справа. Архивная фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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