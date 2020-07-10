В России заканчивается препарат для лечения онкозаболеваний

10.07.2020, 0:01, Новости дня

К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, пишет "Фармацевтический вестник" со ссылкой на главу фонда "Подари жизнь" Екатерину Шергову. По ее словам, больницы уже сообщают, что препарат заканчивается, годовая потребность в нем составляет 160–200 тысяч флаконов. "В большинстве случаев протоколы лечения не предусматривают возможность замены винкристина на другой препарат. В отсутствие лекарства терапия будет невозможна – произойдет рост рецидивов и даже летальных исходов", – отметила Шергова.

Винкристин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Причиной дефицита в фонде назвали отказ двух производителей поставлять винкристин. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы три производителя этого препарата: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина, израильская компания Teva и отечественный производитель "Верофарм".

Teva заявила изданию, что с марта 2019 года "вынужденно приостановила ввоз, оказавшись в невыгодном положении, как иностранный производитель из-за особенностей системы госзакупок". Шергова рассказала, что компания "Верофарм" также не планирует в этом году выпускать винкристин. "Фармвестник" ссылается на данные аналитической компания RNC Pharma, по которым с января по май 2020 года это лекарство в России выпускало только НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Всего компания отгрузила на рынок 34,7 тысячи упаковок.

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что центр имени Блохина увеличил производство препарата. В министерстве отметили, что в I квартале 2020 года объем продаж лекарственного препарата винкристин составил 30 тысяч упаковок на 4,7 млн рублей.

В начале января более 500 российских семей, чьи дети страдают от онкологических заболеваний, написали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, попросив его остановить программу импортозамещения лекарств. Родители заявили, что дети мучаются от тяжёлых побочных действий лекарств российского производства, среди них – внутренние кровотечения, потеря зрения, слуха и даже параличи. Авторы письма отметили, что отечественные препараты не проходили клинических испытаний на детях и что "многих смертельно опасных побочных явлений можно избежать, всего лишь следуя протоколам лечения и применяя оригинальные лекарства".

Позже родителей поддержали 142 ведущих российских онколога и гематолога. Они также написали открытое письмо, призвав российских чиновников от здравоохранения наладить закупку импортных лекарств для детей и отказаться от использования в лечении отечественных дженериков. Врачи также указали на тяжелые побочные эффекты, недоказанную эффективность и предупредили о росте детских смертей, напрямую связанных с заменой оригинальных лекарств отечественными аналогами.