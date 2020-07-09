Мнение: Мэра Сеула обвинили в домогательствах: он настолько оскорбился, что убил себя

09.07.2020, 23:50, Разное

Мэр Сеула обнаружен мёртвым. Об этом сообщила южнокорейская полиция, не приводя подробностей. Об этом пишет и местное агентство Yonhap. Основная версия – обвинения настолько оскорбили человека, что он принял решение убить себя. Домогательства пока не подтверждаются.

О пропаже Пак Вон Суна ранее сказала его дочь. По её словам, он оставил записку, «похожую на завещание» (о ней чуть ниже), и ушёл из дома. Его телефон был выключен.

По данным СМИ, накануне пресс-секретарь мэра обвинила его в сексуальных домогательствах. В записке он пишет, что “это все неправда, но вынести такую неправду он не в силах, как и принять несправедливость этого мира, он хочет только избавить домашних от боли, а ее будет меньше без него”, – пишет корейская пресса и южнокорейский телеканал SBS.

Девушка, чье имя не разглашается, заявила, что домогательства продолжались с первого дня ее работы. Они происходили в личной переписке, которую она предоставила следствию. Переписка пока не разглашается, но в ней ни слова о сексе. И даже слов любви нет. Предложение вместе погулять есть. И вместе принять трапезу (перевод корявенький, но как есть). Помимо этого Пак Вон Сун якобы присылал ей “интимные” фотографии. В фотографиях ничего интимного полиция не обнаружила. Пак Вон Сун на них “в шортах!” и “домашнем халате!”. Другие жертвы, по ее словам, тоже есть. Но их пока не обнаружили.

Пак Вон Сун занимал должность с 2011 года. И был, по словам всех, кто его знал, исключительно порядочным человеком. Его тело обнаружили у горы Бугак на севере города. После многих часов поиска с собаками и беспилотником.

Кто-то скажет: “Не вынес позора перед разоблачением”. Полиция и его дочь пока что считают иначе: “Ложь убивает”. Азиатские менталитет и корейские жесточайшие кинотриллеры совпадают по настроению. Кстати, версия самоубийства уже почти подтверждена, но полиция почему-то дожидается вскрытия.