 

Зеленский переехал на «дачу Ющенко»

09.07.2020, 23:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, сообщил офис украинского лидера. По сведениям интернет-издания «Страна.ua», Зеленский переехал в дом номер 29, где третий президент Украины Виктор Ющенко жил в течение десяти лет.

«Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», – приводит слова представителя офиса украинского президента ТАСС.

В офисе президента Украины подтвердили, что семья Зеленского переехала в госрезиденцию после продажи дома в селе Иванковичи, где она проживала в последнее время. Накануне Зеленский внес дополнения в декларацию 2019 года о получении 13,5 млн гривен (около 500 тыс. долларов) от отчуждения имущества. При этом в документе не указывалось, какая недвижимость была продана.

Официальное сообщение о смене места жительства Зеленского появилось после того, как журналисты «Радио Свобода» опубликовали отчет о расследовании в программе «Схемы». Расследование стало резонансным на фоне того, что Зеленский, как и герой в кинокартине «Слуга народа» Василий Голобородько, осуждал привилегии госчиновников. До вступления в должность Зеленский заявлял, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла».

По сведениям украинского интернет-издания «Страна.ua», Зеленский обосновался в доме номер 29, который называют «дачей Ющенко», так как третий президент Украины жил там в течение десяти лет, выехав только после Майдана. Также сообщается, что перед заселением Зеленского в доме сделали ремонт за бюджетные деньги.

Напомним, в среду на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Финансирование талибов Россией подтверждается банковскими переводами от ГРУ – СМИ

26.06 / Ахеджакова рассказала, как пришлось «валяться в ногах» в поддержку Серебренникова

10.05 / Помпео сравнил власти Ирана с нацистами

05.06 / Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

29.06 / Лукашенко станцевал под песню Повалий

07.07 / Дело Шеремета. Рассмотрение апелляции Антоненко на меру пресечения снова перенесли

12.06 / В РФ отреагировали на новый статус Украины в НАТО

18.05 / В селах Волгоградской области откроют 42 «Точки роста» в рамках нацпроекта «Образование»

17.06 / В Британии умер уличный кот Боб, ставший героем бестселлера

16.06 / Россия отправила Турции самолеты Бе-200 для тушения лесных пожаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска