Зеленский переехал на «дачу Ющенко»

09.07.2020, 23:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, сообщил офис украинского лидера. По сведениям интернет-издания «Страна.ua», Зеленский переехал в дом номер 29, где третий президент Украины Виктор Ющенко жил в течение десяти лет.

«Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», – приводит слова представителя офиса украинского президента ТАСС.

В офисе президента Украины подтвердили, что семья Зеленского переехала в госрезиденцию после продажи дома в селе Иванковичи, где она проживала в последнее время. Накануне Зеленский внес дополнения в декларацию 2019 года о получении 13,5 млн гривен (около 500 тыс. долларов) от отчуждения имущества. При этом в документе не указывалось, какая недвижимость была продана.

Официальное сообщение о смене места жительства Зеленского появилось после того, как журналисты «Радио Свобода» опубликовали отчет о расследовании в программе «Схемы». Расследование стало резонансным на фоне того, что Зеленский, как и герой в кинокартине «Слуга народа» Василий Голобородько, осуждал привилегии госчиновников. До вступления в должность Зеленский заявлял, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла».

По сведениям украинского интернет-издания «Страна.ua», Зеленский обосновался в доме номер 29, который называют «дачей Ющенко», так как третий президент Украины жил там в течение десяти лет, выехав только после Майдана. Также сообщается, что перед заселением Зеленского в доме сделали ремонт за бюджетные деньги.

Напомним, в среду на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.