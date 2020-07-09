 

В Тернополе ослабили карантин: разрешили работу ресторанов и партнерские роды в особых случаях

09.07.2020, 23:35, Новости дня

В Тернополе разрешили открыться ресторанам, они смогут работать в соответствии с правилами, установленными Кабинетом Министров Украины, об этом 9 июля сообщил городской штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

“Разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленными решениями исполнительного комитета городского совета, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины”, – сказано в сообщении.

В Тернополе также разрешили партнерские роды в особых случаях. В каких именно, должен решать консилиум медиков, подчеркнули в штабе. Партнер должен будет пройти обязательное тестирование на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции с момента отбора материала до родов.

❗️ПРО РОБОТУ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ СЬОГОДНІ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ НА ЗАСІДАННІ…

Posted by Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом on Neljapäev, 9. juuli 2020

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, а Тернопольской области 2521 подтвержденный случай COVID-19, 101 человек умер, 1280 вылечились.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 810 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 51 224, скончалось 1327 человек, выздоровело 23 784 пациента с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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