 

Зеленский временно будет жить в госрезиденции “Конча-Заспа”

09.07.2020, 23:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области. Об этом 9 июля проинформировал в Facebook Офис президента Украины.

“Глава государства в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом… Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции “Конча-Заспа”, – говорится в посте.

В Офисе президента отметили, что Зеленский внес эту информацию в декларацию 7 июля.

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Posted by Офіс Президента України on Neljapäev, 9. juuli 2020

В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии президент указал 7 июля, что за 12,114 млн грн продал недвижимость Валентине Кисель. Что за недвижимость – не уточняется.

Через минуту Зеленский зарегистрировал в реестре деклараций еще одно сообщение об имущественных изменениях. Доход президента от отчуждения земельного участка составил 1,356 млн грн.

О том, что Зеленский отправился ночевать в гоосрезиденцию “Конча-Заспа”, программа журналистских расследований “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”) сняла 6 и 7 июля, говорится в сюжете. Журналисты отметили, что Иванковичи находятся в 50 километрах от “Конча-Заспы”.

“Схемы” утверждают, что у Зеленского также есть квартира на улице Грушевского в Киеве, но там президента давно не видели.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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