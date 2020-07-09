 

Сотрудника пресс-службы правительства Германии заподозрили в шпионаже на Египет

09.07.2020, 23:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСотрудник Федерального ведомства печати Германии (отдел прессы в правительстве ФРГ) подозревается в шпионаже в пользу Египта, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на контрразведку ФРГ.

По сведениям издания, сотрудник Федерального ведомства печати Германии, которым руководит официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, на протяжении многих лет шпионил для одной из египетских спецслужб. В декабре 2019 года Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) приняло в отношении подозреваемого «исполнительные меры» – какого характера, не уточняется, передает ТАСС.

Как отмечает издание, мужчина был сотрудником среднего звена, трудился в службе приема посетителей. Правоохранительные органы Германии провели обыск в его помещениях.

Генпрокуратура ФРГ подтвердила изданию, что в отношении мужчины ведется следствие по подозрению в осуществлении тайной агентурной деятельности. Какую информацию он предоставил египетской стороне, пока неизвестно. Будучи сотрудником службы приема посетителей в ведомстве печати мужчина имел, в частности, доступ к данным аккредитованных в ФРГ египетских журналистов, указало издание.

Напомним, в марте переводчика бундесвера осудили за шпионаж в пользу Ирана.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию

20.05 / “Тамбов” не будет продлевать аренду футболистов Кардозу и Хосонова

09.06 / Трамп возобновит традиционные предвыборные митинги

09.05 / Посол в США призвал не молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

23.05 / Доктор Мясников объяснил, почему уехал из «сытой Америки»

24.06 / Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле

14.06 / Бутусов: Один из фигурантов дела о шестимиллионной взятке при задержании выхватил пистолет

16.06 / В Грузии задержали россиянина, который готовил покушение на обматерившего Путина журналиста Габунию

24.05 / Стадион “Черноморец” купила американская компания с россиянами в руководстве – СМИ

02.06 / Китайский врач назвал три правила измерения температуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска