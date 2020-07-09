Страны договорились помочь задержавшимся в плавании морякам вернуться домой

09.07.2020, 22:55, Новости дня

Около десятка стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Сингапур, договорились в четверг об ускорении усилий по возвращению домой сотен тысяч моряков торгового флота, которые на несколько месяцев застряли в море из-за пандемии коронавируса.

По данным Международной морской организации ООН, в такой ситуации оказались около 200 000 моряков, поскольку ограничения на поездки из-за COVID-19 делают практически невозможной смену экипажей. Многие вынужденно превысили 11-месячный лимит нахождения в море, предусмотренный морской трудовой конвенцией.

Чиновники судоходной отрасли говорят, что многие моряки находятся на грани нервного срыва, а в ООН ситуацию называют «гуманитарным кризисом». Благотворительные организации предупреждают о росте числа самоубийств.

В ходе организованного Великобританией виртуального саммита представители Дании, Германии, Греции, Индонезии, Нидерландов, Норвегии, Филиппин, Саудовской Аравии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и США договорились открыть иностранные границы для моряков и увеличить количество коммерческих рейсов для ускорения репатриации, сообщается в заявлении правительства Великобритании. Они также обязались включить моряков в категорию «ключевых работников» и призвали другие страны последовать их примеру.

«Сегодня для моряков открывается новая глава, и вместе с нашими международными партнерами мы выступаем за то, чтобы положить конец бюрократии, мешающей мужчинам и женщинам по всему миру возвращаться домой», – заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

По морю проходит около 90 процентов мировой торговли, а ограничения из-за коронавируса в некоторых юрисдикциях все еще влияют на цепочки поставок, несмотря на ослабление карантинных мер во многих частях мира.

Генеральный секретарь ассоциации Международной палаты судоходства Гай Платтен подчеркнул, что страны, согласившиеся открыть границы, теперь обязаны сделать это.

«Правительства должны использовать этот саммит в качестве катализатора для реализации решений, которые предоставила судоходная отрасль, применив политическую волю, необходимую для их воплощения на практике», – добавил он.