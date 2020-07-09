Пентагон – Конгрессу: информация о российских выплатах талибам не нашла подтверждения

09.07.2020, 22:55, Новости дня

Разведданные, предполагающие, что Россия выплачивала талибам вознаграждение за убийство американских военнослужащих, не была подтверждена, и нет никаких доказательств того, что гибель американских военных в Афганистане стала результатом каких-либо выплат. Об этом в четверг на слушаниях в Конгрессе заявили руководители Пентагона.

«Это единственное в своем роде, эпизодическое сообщение, которое не было подтверждено», – заявил в ходе слушаний генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

На слушаниях также присутствовал министр обороны Марк Эспер. Он подтвердил, что ни одна из служб, занимающихся военной разведкой, не смогла подтвердить информацию о предполагаемых выплатах талибам со стороны России.

Генерал Милли также заявил, что Вооруженные силы должны «внимательно рассмотреть» вопрос о переименовании военных баз, названных в честь конфедератов.

«Я рекомендовал комиссии внимательно изучить базы, памятники, имена, все эти вещи, чтобы посмотреть, можем ли мы провести рациональное обсуждение», – заявил Милли.

По словам Милли, решение назвать некоторые военные базы в честь генералов Конфедерации было политическим, соответственно, вопрос об их переименовании также является политическим. Он подчеркнул, что в центре внимания военных всегда были единство и сплоченность.