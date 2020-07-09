Сидячая акция протеста началась у здания парламента Сербии

09.07.2020, 22:48, Новости дня

Третий день антиправительственных демонстраций в столице Сербии Белграде начался с сидячей акции протеста у здания Народной скупщины (парламента) республики.

Массовая акция стартовала около 19.00 (20.00 мск). Молодежь вышла на проезжую часть и села на асфальт, перегородив движение. Акция началась под лозунгом «Не нажимай! Присаживайся». Ее участники таким образом решили продемонстрировать свои мирные намерения и отказ от применения силы, передает ТАСС.

По словам очевидцев, акция проходит мирно. Толпа скандирует: «Сидите, сидите!» При этом участников призывают не провоцировать полицию. Полицейских на площади практически нет, у входа в здание парламента дежурит лишь несколько правоохранителей. Тем временем в сквере с противоположной стороны здания отдыхает спецназ полиции.

Время от времени собравшиеся взрываются свистом и криками. Чаще всего такие действия демонстрантов следуют после того, как телевизионные журналисты выходят в прямой эфир.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов. По данным полиции, за два дня в столкновениях пострадали 118 правоохранителей и 34 демонстранта, сожжены пять автомобилей полиции.

Глава минобороны Сербии назвал беспорядки попыткой госпереворота с целью захвата власти и начала в республике гражданской войны. Кроме того, в четверг стало известно об участии в беспорядках в Белграде наемников из американской Blackwater.

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