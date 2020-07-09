 

Сидячая акция протеста началась у здания парламента Сербии

09.07.2020, 22:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuТретий день антиправительственных демонстраций в столице Сербии Белграде начался с сидячей акции протеста у здания Народной скупщины (парламента) республики.

Массовая акция стартовала около 19.00 (20.00 мск). Молодежь вышла на проезжую часть и села на асфальт, перегородив движение. Акция началась под лозунгом «Не нажимай! Присаживайся». Ее участники таким образом решили продемонстрировать свои мирные намерения и отказ от применения силы, передает ТАСС.

По словам очевидцев, акция проходит мирно. Толпа скандирует: «Сидите, сидите!» При этом участников призывают не провоцировать полицию. Полицейских на площади практически нет, у входа в здание парламента дежурит лишь несколько правоохранителей. Тем временем в сквере с противоположной стороны здания отдыхает спецназ полиции.

Время от времени собравшиеся взрываются свистом и криками. Чаще всего такие действия демонстрантов следуют после того, как телевизионные журналисты выходят в прямой эфир.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов. По данным полиции, за два дня в столкновениях пострадали 118 правоохранителей и 34 демонстранта, сожжены пять автомобилей полиции.

Глава минобороны Сербии назвал беспорядки попыткой госпереворота с целью захвата власти и начала в республике гражданской войны. Кроме того, в четверг стало известно об участии в беспорядках в Белграде наемников из американской Blackwater.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о коронавирусном майдане в Сербии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру

06.07 / “Мы активно вели разведку и давали координаты”. Кривонос считает, что в 2014 году силы АТО могли остановить переход боевиков из Славянска в Донецк

23.06 / Полиция спасла памятник Эндрю Джексону от демонстрантов

21.05 / Власти хотят посадить на карантин москвичей, у которых обнаружат антитела к коронавирусу

08.07 / Путин провел переговоры с Аббасом

25.06 / Гончаренко: Казак Гаврилюк работает в нескольких такси, в том числе – в моем

17.06 / Назван способ снизить холестерин без лекарств

12.06 / Расследование вокруг Белгазпромбанка: возбуждены два дела

31.05 / Препарат для лечения коронавируса «Авифавир» будут выпускать не только в России

28.06 / Число новых случаев коронавируса в РФ третий день подряд оказалось ниже 7 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска