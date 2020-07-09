Зеленский о Медведчуке: Уверен, что финансируется из РФ

09.07.2020, 22:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук финансируется из России. Об этом он сказал представителям “Национального корпуса”, которые спросили, когда “займутся” Медведчуком.

Видео с ответом главы государства разместил в Facebook пресс-секретарь “Нацкорпуса” Роман Чернышов.

“Вы же знаете, что мы с вами должны жить по закону. Я уверен, что действительно финансируется из Российской Федерации. Слушайте, у нас правоохранительные органы. Мы с вами такие же люди. Должны просто, чтобы правоохранительные органы этим действительно детально занимались”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в этом вопросе он одного мнения с собеседником.

⚡️ Медведчука фінансують з РФ, але я нічого не можу зробити, – Зеленський у відповідь на питання НацкорпусуСьогодні, під час візиту президента Зеленського на Волинь активісти Нацкорпусу поставити йому питання про Медведчука, нагадавши очільнику держави його ж слова про те, що йому відомо, ким фінансується одіозний політик.У відповідь нашим представникам Зеленський висловив переконання у тому, що Медведчук фінансується Кремлем, втім це питання не до нього, а до правоохоронних органів."Я впевнений, що він дійсно фінансується Російською Федерацією. Але цим мають детально займатись правоохоронні органи. Я з вами у цьому питанні однієї думки", – заявив Зеленський.❗️Нагадаємо, 2 липня Національний Корпус подав звернення до СБУ та Мін'юсту з вимогою заборонити прокремлівські політсили.#Нацкорпус #Зеленський #СтопРеванш🇺🇦 Національний Корпус | Обговорити у чаті 💬 Posted by Рома Чернышев on Neljapäev, 9. juuli 2020

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.