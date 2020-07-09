“Жму руку, немытая Россия”. Порошенко досталось в соцсетях за обмен любезностями с Путиным

09.07.2020, 22:30, Новости дня

В четверг, 9 июля, бывший регионал, действующий внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал очередную порцию аудиозаписей, на которых, по его утверждению, записаны разговоры пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко с иностранными лидерами. Среди них – якобы разговор Порошенко и президента РФ Владимира Путина, состоявшийся весной 2015 года.

Подробнее о сути этого разговора можно прочесть здесь.

Подлинность записей не подтверждена: в “Европейской солидарности” заявили, что это “грубо смонтированный фальсификат”; пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что “не знает о публикации”. Но для обсуждения в социальных сетях пищи предостаточно.

Так, пользователь Twitter с ником Zinaida заподозрила Порошенко в двуличии.

Порошенко на публике:

– Прощай немытая Россия.

Порошенко по телефону с Путиным:

– Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое! pic.twitter.com/gH5ZwcQLi1

— Zinaida (@ZinaidaUa) July 9, 2020

Ведущий телеканала “112 Украина” Владимир Полуев считает, что в этом месте запись подверглась редактированию.

На самом деле пленки монтаж. В оригинале было «Жму руку, немытая Россия» Posted by Владимир Полуев on Neljapäev, 9. juuli 2020

Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский переосмыслил поствыборный лозунг пятого президента.

Послушал разговор Путина и Порошенко, в котором бывший президент щиро тисне руку та дякує президенту страны-агрессора.

После этого аватарки «дякую» заиграли для меня совсем другими цветами…

— Oleksandr Dubinskyi (@alexdubinskyi) July 9, 2020

Для некоторых публикация аудиозаписи стала крушением идеалов.

#Порошенко #Деркач pic.twitter.com/3qKNyvcZ2q

— Igor Kontuzorov (@IGor9In94) July 9, 2020

Другие – фантазируют, кому еще мог бы пожать руку экс-президент…

Дорогой Друг, Виктор Фёдорович, поздравляю Вас с юбилеем! Скучаю, Обнимаю, Жму руку!

П. Порошенко.

P.S.Жду в гости.., или Жди в гости pic.twitter.com/kLDa7naUo5

— Людмила Алексеевна (@Ukd0CUeeDDpM8vi) July 9, 2020

…и ждут алаверды от Путина.

Путину теперь прикола ради нужно Порошенко поздравить с Днем Независимости 24 августа и сказать “обнимаю”! :))

— D:A (@dmitrijakhatov) July 9, 2020

Нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Арьев считает историю с публикацией записи “диким сюром”.

Знаєте що таке дикий сюр? Я теж не знав до момента, поки не побачив, як проросійський політик звинувачує Порошенка в… Posted by Volodymyr Ariev on Neljapäev, 9. juuli 2020

Хотя есть мнение, что все – и сторонники, и противники Порошенко – останутся при своих.

если Порошенко признает, что это разговор с Путиным подлинный, фан-клуб будет уверять, что это фейк, а кумира взяли в заложники зелебобики и пытают

если окажется, что это фейк, противники Порошенко всё равно будут уверять, что “барыга – зрадник”

это вопрос веры, а не познания

— Румынская сотня (@latiniano) July 9, 2020