Политика: Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

09.07.2020, 22:30, Новости дня

На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на дальнейшей репутации Порошенко?

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опять устроил Украине сенсацию, обнародовав в четверг очередные записи телефонных разговоров человека, чей голос очень похож на голос экс-президента Петра Порошенко. На этот раз достоянием гласности стали беседы экс-президента Украины с двумя людьми, чьи голоса похожи на голоса российского лидера Владимира Путина и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Теперь украинская печать спорит, какая из двух пленок скандальнее. Если допустить, что пленки подлинные, то разговор Порошенко и Путина состоялся 30 апреля 2015 года, то есть всего через пару месяцев после кровопролитных боев за Дебальцево. Несмотря на этот факт, на записях слышно, что люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, мирно ведут беседу о минском переговорном процессе и даже обмениваются шутками. «Я считаю, что мы с «Минска» с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», – сказал якобы Порошенко.

Он также поздравил якобы президента РФ с наступающим Днем солидарности трудящихся. Путин сказал, что будет вручать медали Героев Труда. Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы. Под конец лидеры любезно попрощались. «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое!» – говорит первый собеседник. «Обнимаю. До свидания! Давайте!», – отвечает ему второй.

По мнению Деркача, приязненный тон беседы контрастирует с тем, что демонстрировал в то время Порошенко на публике, заявляя о своем непримиримом отношении к «агрессору». По словам депутата, исходя из защиты интересов Украины обнародуется лишь часть разговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить подлинность пленки, заявив, что в Кремле не знакомы с этой публикацией.

Украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко не сомневается в подлинности обнародованных записей, поскольку «лично хорошо знает Петра Порошенко» и узнает в разговоре его манеру. «Это было через 11 месяцев после избрания Порошенко и отношения между двумя президентами только начинали портиться», – говорит политолог газете ВЗГЛЯД. –

Отношения Порошенко и Путина уже нельзя назвать доверительными, поскольку первый просто подлизывается ко второму, а второй еще не до конца разочаровался в первом».

Скачко не считает, что публикация что-то изменит в отношении к Порошенко его сторонников. «Фанатики уже объявили это происками ФСБ и подлогом, а прагматики будут его все равно поддерживать из-за того, что это представляется им целесообразным», – полагает украинский эксперт. Последнее он объясняет тем, что Порошенко вновь находится на «восходящем тренде и может даже скоро сковырнуть господина Зеленского, особенно если американцы еще более дистанцируются от украинской политики».

«Со стороны Путина тон разговора сдержанный, без эмоций, за исключением одного момента в конце беседы. Стиль Порошенко не подобострастный, но демонстрирующий особый уровень уважения, понимания того, кто тут старший в разговоре», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт напомнил, что поначалу, сразу после крымских событий Путин и Порошенко регулярно общались, но отчеты об этих разговорах публиковались не всегда. Организатором таких бесед обычно выступал украинский бизнесмен и политический деятель Виктор Медведчук – по просьбам Порошенко. «В 2015 году Порошенко выглядел умным человеком с массой бизнес-интересов в России, – отметил Погребинский. – Более того, тогдашний российский посол на Украине Михаил Зурабов был его личным другом и мог на первых порах готовить Путина к тому, что с Порошенко можно договариваться». Контакты между президентами сохранялись даже в 2016 году, когда Порошенко уже жаловался, что Путин не отвечает на его звонки.

Политолог уверен, что опубликованная аудиозапись должна травить душу националистам, которые выбрали Порошенко своим героем». «Они теперь думают: «Ну как же так, ты зарекомендовал себя врагом России, русофобом, цитировал слова Лермонтова про «немытую Россию», а на самом деле ты не просто хорошо относишься к России, ты еще очень уважаешь Путина». По разговору видно, как он хочет понравиться Путину».

Тем не менее публикация этого разговора вряд ли сильно повредит репутации Порошенко, который уже и так стал «антигероем для 75% населения Украины», полагает эксперт.

Долгое эхо ночного боя под Армянском

Вторая обнародованная в четверг пленка Деркача, если будет доказана ее подлинность, прольет свет на события августа 2016 года, когда в районе Перекопа группа украинских диверсантов пыталась проникнуть в Крым. В ночном бою с этой группой погибло двое российских силовиков. На записи слышно, как якобы Байден резко критикует попытки спецслужб Украины устроить в Крыму вооруженную вылазку. Он говорит, что Вашингтон не поддерживает таких методов и требует от Порошенко, чтобы подобное больше не повторялось. В ответ человек с голосом Порошенко уверяет, что был не в курсе этой операции и обещает наказать руководство спецслужб за самоуправство. Тогда официальный Киев вообще отрицал свою причастность к данному инциденту.

Комментируя эти аудиозаписи в четверг, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: «Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий». Он также напомнил, что в 2016 году США устами тогдашнего посла в Киеве Джеффри Пайетта заявили, будто не видели никаких доказательств того, что Украина готовила террористические провокации на полуострове. «На самом деле, как следует из записи, все они знали. И это для нас тоже не новость», – отметил Аксенов.

Напомним, в мае-июне Деркач уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и госсекретарь США Джим Керри. Сам Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование по этому поводу.

Ту же тактику сторонники Порошенко избрали и на этот раз. В его партии «Европейская солидарность» назвали обе новые записи фальшивкой. «Разговор» с Путиным – это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», – цитирует сообщение пресс-службы партии РИА Новости.

Осеннее наступление олигарха на президента

Деркач выступил также с сенсационным предсказанием о том, что Порошенко в сговоре со спецслужбами готовит на осень государственный переворот. В частности, напомнил Деркач, главой Службы внешней разведки (СВР) Украины в минувшее воскресенье стал Валерий Кондратюк – тот самый генерал, что летом 16-го года отвечал за подготовку диверсий в Крыму в качестве начальника ГУР Минобороны Украины. По мнению депутата, СВР может быть использована осенью для создания в стране атмосферы хаоса, чтобы на этом фоне «сместить с поста законно избранного президента Владимира Зеленского», предрекает Деркач.

По мнению политолога Скачко, экс-президент уже практически не скрывает, что готовит на осень государственный переворот. Реальность этого он определяет формулой «возможно, хотя и не вероятно». Политолог поясняет, что западные кураторы могут не согласиться на такую замену: «Зеленский – безропотный, как бурундучок: что ему говорят, он то и делает, а Порошенко – олигарх, который будет бороться за свои активы на Украине».

Главной сенсацией утечки Погребинский считает именно упоминание в разговоре Байдена с Порошенко Валерия Кондратюка. Политолог напомнил, что Порошенко через пару месяцев после беседы с Байденом действительно уволил Кондратюка, но Зеленский вернул генерала из опалы и даже назначил главой СВР. «Главная сенсация – это раскрытие того, кто организовал диверсионные акты в Крыму, кто несет за это ответственность и кто теперь назначен главой Службы внешней разведки. До какой степени нужно быть некомпетентным, чтобы назначать Кондратюка на такую должность», – недоумевает Погребинский.

Что касается кривотолков о подготовке осеннего Майдана, то Погребинский надеется, что такие разговоры помогут отрезвить нынешнего президента. «Зеленскому и его команде надо осознать: если вы продолжите вести себя так, как сейчас, то выборы не дождутся вас. Дело не в рейтинге, а в том, что их просто никто не будет защищать. И есть надежда, что президент Зеленский немного одумается и начнет вести себя более адекватно», – сказал Погребинский. Впрочем, в возможность путча эксперт не верит. «Шансы – почти нулевые из-за отсутствия перспектив легитимации этого переворота как в глазах Запада, так и России», – подытожил Погребинский.

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