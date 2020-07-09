 

В Латвии собрались запретить усыновление детей иностранцами

09.07.2020, 22:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСейм Латвии в первом чтении поддержал введение с 1 сентября временного запрета на усыновление детей иностранцами. Для вступления законопроекта в силу инициатива должна быть поддержана в трех чтениях и подписана президентом.

Латвийские парламентарии рассматривают возможность разработки законопроекта, который полностью запретит усыновление детей за границу, передает РИА «Новости».

Против моратория перед депутатами выступила министр благосостояния Латвии Рамона Петравича. «Этими поправками мы говорим, что желание Латвии удержать ребенка в стране превалирует над интересами ребенка», – сказала министр.

С 2003 года за границу республики, в основном в США, были усыновлены 1925 латвийских детей. В детских домах в Латвии в настоящее время проживают более 700 детей.

В сентябре 2019 года иностранцам запретили усыновлять детей в Кении.

Напомним, в связи с участившимися ранее фактами происшествий с усыновленными американцами российскими детьми 28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Этот документ называют «законом Димы Яковлева» в память о двухлетнем российском мальчике, погибшем после того, как приемный отец-американец запер его на солнцепеке в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США.



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