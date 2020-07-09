Мэрия Москвы объявила об отмене всех ограничений со следующей недели

09.07.2020, 22:22, Разное

Митинги пока останутся под запретом.

Столичная мэрия объявила об отмене с 13 июля практически всех ограничений, введенных для профилактики распространения коронавируса, кроме запрета на массовые мероприятия. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«По-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования», — уточнил столичный градоначальник.

С 13 июля столичные власти отменяют ограничения на работу образовательных учреждений: теперь школьники и студенты смогут сдавать экзамены в очной форме. Также со следующей недели вновь запустят аттракционы, возобновят работу культурные центры, секции и кружки.

Кроме того, в Москве отменяется обязательный масочный режим на улицах, но средства защиты по-прежнему нужно будет носить в транспорте, поликлиниках и магазинах.

Кинотеатры смогут открыться с 1 августа, но с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%. То же самое касается и спортивных матчей: столичная мэрия разрешила увеличить число болельщиков с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. В последний месяц лета возобновятся занятия программы «Московское долголетие» для пожилых жителей столицы.

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