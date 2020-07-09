Ученые узнали причину большого количества магния и железа в составе планет Солнечной системы

09.07.2020, 22:17, Разное

Международной команде ученых удалось выяснить, почему в составе планет Солнечной системы слишком много магния и железа. Причиной может быть исчезновение легких химических элементов из-за солнечного излучения и отвердения магмы на протопланетах.

Исследователи из России, Австрии и Франции, используя компьютерное моделирование, смогли определить процессы, повлиявшие на потерю легких химических элементов в период формирования “зародышей” (протопланет) планет. Существующие научные теории дают представление того, как появились из газопылевого облака планеты Солнечной системы. Изначально были образованы протопланеты, а потом более крупные их представители поглощали другие, расположенные по близости.

Взаимные столкновения планетарных “эмбрионов”, нагрев и гравитационная энергия приводят к образованию большого количества раскаленной магмы. Подобный процесс становится причиной формирования паровой атмосферы и выделения летучих химических элементов, но, когда магма отвердевает, паровая атмосфера начинает улетучиваться. Под воздействием солнечных лучей она может исчезнуть совсем. После изучения этого механизма специалисты пришли к выводу, что с поверхности объекта исчезают и массивные химические элементы, среди которых оказались магний, натрий, калий, кремний, аргон и неон.