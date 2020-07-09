В США предсказали удорожание нефти до 150 долларов

09.07.2020, 21:53, Новости дня

По мнению финансовых аналитиков, после высокой волатильности на рынке нефти в начале 2020 года цены на «черное золото» могут в перспективе превысить 100 долларов за баррель и достичь к 2025 году 150 долларов, сообщила Wall Street Journal.

Ряд опрошенных изданием экспертов спрогнозировал снижение инвестиций в добычу газа и нефти, что может привести к скачку цен выше 100 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

«Такое финансовое давление будет значительным. Некоторым производителям будет действительно трудно реализовывать добычу… Цены могут довольно легко достичь 150 долларов к 2025 году», – приводит издание слова инвестиционного директора Northern Trace Capital Тревора Вудса.

Снижение вложений со стороны компаний окажет продолжительное влияние на возможности нефтедобычи, считает аналитик JPMorgan Кристиан Малек. Согласно его оценке, добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в день, или на 5% к докризисному уровню, и к 2030 году потребуется инвестировать 625 млрд долларов для балансировки спроса и предложения. В результате цены на нефть будут расти, и в ближайшие два года стоимость нефти может подняться до 100 долларов, считает эксперт.

По мнению других аналитиков, спрос на сырье еще какое-то время может не восстановиться до прежнего уровня, в результате цена нефти будет оставаться низкой. Большинство опрошенных изданием экспертов склоняются к тому, что в долгосрочной перспективе котировки будут оставаться на том уровне, который позволит производителям получать прибыль, добывая необходимый для удовлетворения спроса объем нефти. При этом пандемия усложняет прогнозы: инвесторы не уверены на счет будущих предпочтений потребителей и перехода к более «чистым» источникам энергии.

Напомним, в четверг стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре в ходе торгов на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) снижалась до 41,94 долларов.

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