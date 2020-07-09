Фургал, Жириновский, Кремль и криминал

09.07.2020, 21:50, Новости дня

В России разгорается скандал по поводу произведенного 9 июня задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации ряда покушений и убийств. Инкриминируемые ему преступления, по данным Следственного комитета России, совершены в 2004-2005 годах, что у многих комментаторов дела вызвало недоумение.

Фургал – член Либерально-демократической партии России и один из немногих губернаторов, не являющихся представителем “Единой России”. Он стал 13 по счету главой региона, обвиненным в уголовном преступлении.

Кроме того в Хабаровском крае в четверг были также задержаны по подозрению в мошенничестве двое депутатов-жириновцев местной Думы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной Думы в полном составе, а также заявил, что может вывести депутатов своей партии к следственному изолятору «Лефортово», добиваясь освобождения Фургала, попросить однопартийцев-губернаторов подать в отставку в знак солидарности. ЛДПРовцы избраны губернаторами Смоленска и Владимира.

«Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит», – сказал Жириновский, выступая в Думе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил лидера ЛДПР в шантаже, попытке развалить страну и разжигании революции.

Социальный психолог Алексей Рощин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» назвал дело Фургала «чрезвычайно странным». При этом, по его словам, не секрет, что за губернатором действительно водились грешки.

«Но ведь он же не из ниоткуда вынырнул, – напомнил психолог. – Фургал с 2004 года избирается в разные органы власти, был депутатом Госдумы. Все это время его, разумеется, «просвечивали». И очень странно, что никакие его грехи не всплыли. А всплыли они именно тогда, когда он стал вопреки воле Кремля губернатором».

По информации Алексея Рощина, Фургал был в крае достаточно популярным: «Мало того, он провел представителей своей партии в заксобрание, и оно стало чуть ли не единственным неконтролируемым «Единой Россией» подобным органом в стране. Поэтому, что бы там с ним ни было 15 лет назад, это дело очень смахивает на политический заказ, которому дали ход потому, что Фургал занял «не своё» место».

Это, с одной стороны, явный выпад против демократии в стране, когда попранной оказывается воля народа, избравшего главу региона, с другой – федеральная мафия давит местную, показывая, кто в доме хозяин, констатировал эксперт.

В свою очередь, директор Института глобализации и социальных движений, публицист Борис Кагарлицкий в комментарии Русской службе «Голоса Америки» признался, что о содержании криминальных обвинений в адрес губернатора ничего конкретного сказать не может. По его мнению, в этом должен разобраться суд.

«Поражает другое, – уточнил он. – Речь идет о преступлениях начала 2000-х годов. Но хорошо известно, что на выборах кандидаты в партийных списках тщательно проверяются, в Госдуму просто так не попадешь. Когда Фургал выдвигался на пост губернатора, он опять же проходил проверки. То есть, 16 лет никаких претензий к нему не было, и почему-то вдруг именно сейчас его обвинили в столь серьезных преступлениях. Это, по меньшей мере, странно, и в любом случае не говорит хорошо о работе правоохранительных органов».

Есть версия, что ему припомнили старые грехи просто потому, что сейчас он в Хабаровском крае не смог или не захотел обеспечить те показатели поддержки поправок в Конституцию, которые требовала администрация президента, говорит Борис Кагарлицкий: «Плюс ко всему его рейтинг в крае оказался существенно выше, чем рейтинг Путина. Ну и наконец, власть, как ни странно, несмотря о том, что говорит о своем триумфе (после голосования 1 июля – В.В.) и поддержке народа, изрядно напугана».

В совокупности все эти факторы и привели к тому, что в Кремле решили «зачистить территорию», считает социолог и публицист.

Относительно демарша лидера ЛДПР Алексей Рощин заметил, что Фургал был достаточно самостоятельной фигурой, а Владимир Жириновский выполнял роль его крыши. Поэтому, на его взгляд, это удар и по главе партии: «Так или иначе, получается, что он не смог прикрыть своего ставленника в регионе. Думаю, что сейчас Жириновский просто пытается сохранить лицо. Ему и впрямь будет труднее вербовать своих сторонников, укреплять партийные ряды и в других регионах после того как власть наглядно показала, что прикрытие ЛДПР на деле ничего не стоит».

Вместе с тем психолог выразил сомневаюсь, что Жириновский чем-то на практике подкрепит свои слова.

Борис Кагарлицкий подчеркнул, что Жириновский – человек осторожный и далек от реальной конфронтации с властью. Как ему представляется, у ЛДПР есть определенная автономия, но им нельзя выходить за отведенные Кремлем рамки. «Сейчас, похоже, что Жириновский грозится выйти за эти рамки. Тут надо понимать, что ЛДПР по-настоящему популярна на Дальнем Востоке. Там это действительно массовая и в чем-то народная партия. И если Жириновский сейчас предаст Фургала, то просто потеряет своих сторонников. Поэтому он сейчас зажат между двумя огнями. Но вряд ли он пойдет на то, что лишит его покровительства Кремля»

Скорее всего, Жириновский поторгуется и уступит, что будет вполне стандартным для него поведением, предположил директор Института глобализации и социальных движений.