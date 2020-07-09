Министр финансов Украины: критическую стадию кризиса мы прошли

09.07.2020, 21:50, Новости дня

КИЕВ – В Украине заявили о запуске экономических процессов и вероятности выхода из кризиса. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию «Сегодня», фрагменты из которого были опубликованы 9 июля на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины.

По словам министра финансов, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых «Физических лиц – предпринимателей» вышли на докризисный уровень. А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства. «Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление», – подчеркнул министр.

Он отметил, что падение экономики Украины будет не больше, чем в развитых странах.

«Считаем, что 4,8% падения ВВП – реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации», – отметил министр.

По мнению Сергея Марченко, Украина – «одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания».

«У нас хватит сил, чтобы восстановиться и стать сильнее», – сказал министр Марченко.

По данным Государственной таможенной службы по результатам 2019-2020 маркетинговых годов за рубеж было поставлено рекордные 57,2 миллион тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн. тонн больше, чем в прошлых годах.

Возможности для бизнеса

Во время рабочей поездки 9 июля в Волынскую область президент Украины Владимир Зеленский отметил, что необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

«Кроме программы кредитования «5-7-9», которую мы сейчас наполняем, есть еще портфельное кредитование, которое появится в Верховной Раде в виде законопроекта. Наша главная задача – до конца года сделать нормальные условия кредитования, это 5-7%», – сказал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.

По мнению главы украинского государства, «ипотека должна быть максимум под десять процентов». Кроме того, существует инициатива о доступности ипотеки, ведь высокие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом.

Экономика и благосостояние граждан

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что заявления о стабильной ситуации в экономике страны должны подтверждаться аналитическими документами, свидетельством роста благосостояния граждан.

«О каком росте или стабильности в экономике мы можем говорить, если продолжается война, стране нужны кредиты на текущее обслуживание финансовой сферы, и до коронавируса рос уровень безработицы, нет данных об инвестициях в экономику. Открыли рынок земли, но и он заработает в 2021 году», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что оптимистические экономические прогнозы сегодня в Украине отображают желание власти, а не реальные показатели.

«В подобных заявлениях – больше политический имиджевый подтекст. Для власти важно удержать рейтинговую стабильность, поскольку последние соцопросы показывают существенные изменения доверия украинцев. Также это может быть популизм в преддверии местных осенних выборов», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

По мнению политолога, в наибольшей мере кризис коснулся представителей малого и среднего бизнеса, у которых не было возможности содержать предприятия в условиях карантина.

Дмитрий Воронков отмечает, что в условиях кризиса наиболее востребованной остается деятельность агропромышленного комплекса (АПК), продукция которого востребована на Западе.

«Но это вынужденная ситуация, продукция АПК оказалось востребованной в период войны с Россией, которая была основным потребителем металлопроката, изделий тяжелой промышленности», – утверждает Дмитрий Воронков.

Местные выборы и экономика

По словам медиа-эксперта Сергея Рачинского, экономика Украины демонстрирует низкие экономические показатели развития в сравнении с другими странами Европы.

«Действия властей последних лет не оставляют надежд – экономическая деятельность в Украине угнетена до минимума. Особенно после многомесячного локдауна, когда бизнес закрывался, теперь многие не могут восстановиться, нет ресурсов. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что экономика Украины за всю историю существования находится на самом низком уровне. Когда министр говорит о стабилизации в экономике, эта стабилизация – тишина кладбищенская», – говорит Сергей Рачинский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт считает, что политические заявления представителей власти следует рассматривать также через призму приближающихся местных выборов.

«Скоро выборы, а уровень поддержки президента сейчас очень невысокий, люди явно разочарованы. Власть хотела бы как-то сохранить остатки доверия, хотя бы к президенту, к правительству и парламенту, вероятно, доверия уже нет», – подчеркивает Сергей Рачинский.

Вместе с тем он считает, что экономические показатели могут быть действительно лучше, поскольку сегодняшняя официальная статистика не отображает реальную картину в экономической жизни страны.

В агропромышленном комплексе, по его словам, сегодня достигаются неплохие результаты благодаря современным технологиям и преимуществам украинского климата.

«Особенность нашего АПК в том, что у нас очень простая схема – мы производим простые вещи: кукурузу, пшеницу и ячмень. И земля в Украине никому как бы не принадлежит – она народная и это означает, что владельцы не очень беспокоятся о ней, они могут выжимать из нее по максимуму, и никто не знает, как будет выглядит украинское земледелие в долгосрочной перспективе», – утверждает Сергей Рачинский.