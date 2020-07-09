США не стали связывать санкции против Китая с торговой сделкой

09.07.2020, 21:48, Новости дня

Американские санкции против китайских граждан и управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района не относятся к торговой сделке Вашингтона и Пекина, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэли.

«Я и администрация [президента США] рассматриваем эти санкции в рамках акта Магнитского, а не применительно к первой фазе соглашения с Китаем», – цитирует ТАСС Макинэли.

Она пояснила, что санкции касаются прав человека.

В четверг США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

В июне в Белом доме заявили о намерении президента США Дональда Трампа прекратить торговую сделку с Китаем. Однако вскоре после этого президент США заверил в «полной сохранности» торговой сделки с Китаем, призвав власти КНР продолжать выполнять условия соглашения.