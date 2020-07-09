Израиль представил семь изобретений для нового мира туризма

09.07.2020, 21:48, Новости дня

Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, информирует пресс-служба министерства туризма страны.

Так, в Израиле разрабатывают технологию «быстрого обнаружения», которая в течение минуты покажет, есть ли у человека коронавирус, еще до посадки в самолет, передает РИА «Новости».

Кроме того, пассажиров могут обязать носить «маску, которую можно долго не снимать». Она позволит легче дышать во время полетов и длительных поездок.

Также для определения случаев коронавируса в общественных местах будет создана технология «искусственного носа», позволяющая обнаружить молекулы носителей коронавируса, и «тепловизоры», которые будут проверять температуру тела при входе в здания.

Для разгрузки медперсонала в отделениях, лечащих от коронавируса, будет использоваться «умный робот», а для уничтожения коронавируса в помещениях будет использоваться «ультрафиолетовое излучение», которое не повредит человеку даже при длительном пребывании в комнате.

Помимо прочего, каждый пользователь смартфона сможет загрузить специальное приложение, с помощью которого получится провести «диагностику с помощью камеры». Приложение покажет сердечный ритм, насыщение кислородом, частоту дыхания и умственное напряжение. Ученые отметили, что эта технология может обнаружить болезнь с помощью камеры менее чем за две минуты.

Ранее министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее вирус. Считается, если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42% вируса, а за полчаса – 80%».