 

В Аргентине придумали необычный способ лечения коронавируса

09.07.2020, 21:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuАргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения случаев коронавируса, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.

«Мы упражнялись в этой технологии с конца марта, в начале апреля у нас были встречи с министром здравоохранения столицы Фернаном Киросом, и уже сейчас мы применяем эту технологию, потому что она показала хорошие результаты», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал TN.

Уточняется, что шлем имеет кислородную систему, регулировку давления и управляется сотрудниками больницы.

 

«Это то, чего не хватает пациенту, чтобы его легкие могли раскрыться, и он мог легче дышать. Мы хотели бы видеть применение этой системы во всех частных клиниках и государственных больницах», – подчеркнул Монтиэль.

Так, новая технология позволяет людям выздоравливать быстрее. Пациенты, использующие его, проводят в больнице пять дней, а не месяц, как другие.

Тем временем в РФ Минздрав одобрил третий препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией, получивший название «Коронавир». Лекарство противопоказано при беременности и планировании беременности, при периоде грудного вскармливания, при тяжелой почечной и печеночной недостаточности. Также его запрещено употреблять лицам до 18 лет.

Ранее Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира, совместного производства РФПИ и ГК «ХимРар».



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