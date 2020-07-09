 

Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

09.07.2020, 21:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВедущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы. Он заявил, что слова были вырваны из контекста и журналисты не уловили иронии.

Маркони пояснил, что после шоу Comment Out, в котором звездам предлагают совершать различные провокационные поступки, зрителям сложно определить, где правда, а где нет.

«Настолько мы проникли в ткань новостной повестки, что недоверие ко всему», – заметил ведущий в интервью на YouTube-канале PEOPLETALK TV.

Маркони объяснил, что под постом Асмус в Instagram один из подписчиков написал: «Все понятно, это Comment Out». После этого ему начали звонить журналисты и просить комментарий.

«Я не понимаю, почему тема развода Харламова и Асмус воспринимается, как новость о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Это не так. Они просто классные актеры, которые разводятся. Это всего лишь развод. А тут мне звонят и запрашивают комментарий после моего сообщения в Instagram», – рассказал Маркони.

Ведущий заявил, что общавшийся с ним журналист не уловил иронию в его словах и якобы вырвал из контекста его слова о разводе пары.

Маркони ранее заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова якобы был розыгрышем и частью шоу.

Напомним, Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Трамп: «Мы справляемся с кризисом»

31.05 / Гиркин заявил, что Гордон пытался его гипнотизировать во время интервью

21.05 / Из-за ценовой войны мегасделка на $69 млрд оказалась под угрозой

15.05 / Анатолия Быкова обвинили в двойном убийстве

29.05 / Стало известно о коррупционных схемах Саакашвили при закупке вооружений на Украине

31.05 / Два пловца погибли после крушения легкомоторного самолета

03.06 / Росгвардейцы застрелили жителя Екатеринбурга за кражу обоев

01.07 / В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма

25.06 / В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

07.06 / Захарова назвала причины дестабилизации обстановки в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска