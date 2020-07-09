ЕС определил Украину одним из приоритетных партнеров Европейской водородной стратегии

09.07.2020, 21:20, Новости дня

8 июля в Брюсселе прошла презентация Европейской водородной стратегии, которая начинает новую технологическую революцию в Европе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Европейский союз возлагает надежды на Украину как одного из приоритетных партнеров в поставках водорода в Европу. Мы работали именно на этот результат, ведь он соответствует потенциалу и европейским амбициям Украины”, – заявил министр.

По его информации, водородная стратегия составляет неотъемлемую часть Европейского “зеленого” соглашения. Эта инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. Для ее воплощения ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн ежегодно, а также отказаться от ископаемых источников топлива.

“Общий объем инвестиций в восстанавливаемый водород в Европе к 2050 году может составить от €180 млрд до €470 млрд. По подсчетам аналитиков, водород может удовлетворять до 24% мировой потребности в энергоресурсах к 2050 году, а объем денежного обращения на глобальном рынке водородной энергетики составит в перспективе до €630 млрд”, – сказано в сообщении МИД Украины.

Благодаря планам по строительству 10 ГВт электролизеров для производства “зеленого” водорода Украина может стать неотъемлемой частью реализации амбициозных целей Европейского зеленого соглашения и плана “2х40 ГВт новых мощностей по производству водорода”.

По информации Министерства иностранных дел, в течение 2025–2030 годов водородная энергетика должна стать главной составляющей интегрированной энергетической системы ЕС, а мощность станций водородного гидролиза должна вырасти до 40 ГВт. Они смогут производить до 10 млн тонн чистого водорода. В период с 2030-го до 2050 года водород должен превратиться в главный энергетический ресурс ЕС и заместить углеродные носители энергии даже в тех секторах экономики, которым трудно отказаться от ископаемого топлива.