Из реанимации в Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусом

09.07.2020, 21:20, Новости дня

8 июля из отделения реанимации больницы имени Папы Иоанна XXIII в итальянском Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Тест мужчины на коронавирус оказался отрицательным, он переведен в обычную палату.

На торжественном собрании персонала клиники прозвучало объявление, что врачам и сестрам отделения интенсивной терапии больше не нужно носить защитные костюмы, весь персонал долго аплодировал.

Первый больной с COVID-19 поступил в реанимацию крупнейшей городской клиники 23 февраля, 137 дней назад. В самые тяжелые дни эпидемии до 100 человек были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в больнице остается около 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус, заболевание у них протекает в нетяжелой форме.

Среди крупных городов Италии Бергамо пострадал от эпидемии сильнее всего. В провинции Ломбардия за время пандемии были инфицированы почти 95 тыс. человек, более 16,7 тыс. скончались.