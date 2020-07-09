В США изменили правила вакцинации против ВПЧ

09.07.2020, 21:19, Разное



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Американское онкологическое общество (American Cancer Society) обновило руководство по вакцинации против ВПЧ. Документ опубликован в CA: A Cancer Journal for Clinicians. Обновления в руководстве касались преимущественно трех вопросов: возраста начала вакцинации, необходимость догоняющей («catch-up») вакцинации и проблемы вакцинации в возрасте 27-45 лет.

Предыдущие рекомендации говорили врачам, что первые прививки против ВПЧ дети должны получать в 9-10 лет. Новое руководство утверждает о том, что оптимальный возраст вакцинации для мальчиков и девочек – 9-12 лет. Ученые предполагают, что расширение возрастных границ приведет к увеличению охватом вакцинацией.

«Есть доказательства, что начало вакцинации в возрасте 9-10 лет потенциально более эффективна в профилактике рака по сравнению с началом в 11-12 лет. Поэтому мы считаем важным указать, что начало вакцинации в 9-10 лет помогает получить максимальную пользу», – объясняет Дебби Сеслоу (Debbie Saslow), соавтор руководства.

Догоняющая вакцинация рекомендуется всем людям в возврате до 26 лет, которые не получили прививку раньше. В руководстве указано, что такая прививка (в возрасте 22-26 лет) предупредит меньшее количество случаев рака, чем рутинная вакцинация в детстве.

Людям старше 26 лет вакцинация против ВПЧ не рекомендуется. Ранее в возрасте 27-45 лет предлагалось делать выбор, посоветовавшись с врачом. Но сейчас ученые указывают, что у вакцинации в этом возрасте слишком низкая эффективность, и механизмы для определения групп, которые получат пользу от прививки, не разработаны.Авторы напоминают, что комбинация вакцинации против ВПЧ и скрининг рака шейки матки имеют огромный профилактический потенциал. По их данным, массовая вакцинация детей в возрасте 9-12 лет со временем должна привести к сокращению количества раковых опухолей шейки матки, глотки, ануса и вульвы более чем на 90%.

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